Come sfruttare le Skills di Claude, le competenze specializzate

Esiste una funzione che trasforma Claude da assistente generico a squadra di mini-specialisti personali, ognuno addestrato per compiti specifici. Si chiama Skills (le Competenze), e funziona come un set di istruzioni riutilizzabili. Si configurano una volta, stile di scrittura, formattazione, tono, struttura, e Claude le attiva da solo quando lavora su quel tipo di contenuto.

Cosa sono davvero le Skills di Claude?

Le Skills non sono semplici prompt preimpostati. Sono istruzioni che Claude applica automaticamente quando riconosce il contesto giusto. Si definiscono una volta, specificando cosa deve fare l’AI, ad esempio formattare un comunicato stampa secondo determinate linee guida, e poi non serve più ripetere le istruzioni. Quando Claude riconosce che il contesto lo richiede, applica automaticamente la Skill corrispondente

È come avere assistenti specializzati che intervengono al momento opportuno, senza essere interpellati esplicitamente. Uno si occupa delle newsletter, un altro delle presentazioni, un terzo dei comunicati stampa. Ognuno conosce perfettamente le regole del suo ambito e le applica in modo coerente.

Ogni Competenza include un nome e una descrizione che indicano a Claude quando utilizzarla, un file con istruzioni dettagliate su formattazione e regole, materiali di riferimento opzionali come linee guida del brand o modelli, e soprattutto la capacità di attivarsi automaticamente senza una richiesta esplicita.

A differenza delle catene di comandi lunghe e complesse che vanno riscritte ogni volta, le Competenze sono modulari e organizzate. Facili da aggiornare, condividere tra colleghi, riutilizzare su progetti diversi. C’è però un limite. Sono disponibili solo per utenti con abbonamenti Pro, Max, Team o Enterprise. Chi usa la versione gratuita non può accedervi. Una scelta comprensibile dal punto di vista commerciale, ma che esclude una fetta significativa di utenti.

Come creare una Competenza

Per creare una Skill non serve saper scrivere codice, basta un editor di testo, un piano chiaro, e un file compresso. Si inizia creando una cartella sul computer. Questa conterrà tutti i materiali che Claude dovrà consultare, quindi il file principale con le istruzioni, eventuali documenti di riferimento, loghi, modelli, esempi.

Il cuore della Competenza è un file in formato Markdown che inizia con metadati essenziali: nome, descrizione, eventualmente numero di versione se si prevede di aggiornare nel tempo. La descrizione è particolarmente importante perché Claude la usa per capire quando attivare quella specifica Competenza.

Sotto i metadati vengono le istruzioni vere e proprie. È sostanzialmente un comando molto dettagliato, una sorta di manuale operativo per Claude. Conviene includere tono di voce desiderato, sezioni obbligatorie, esempi di formato, indicazioni su cosa fare e cosa evitare.

Essere specifici è cruciale. Non scrivi in modo professionale ma usa frasi brevi, evita gergo tecnico, inizia ogni sezione con una domanda retorica . Non formatta come newsletter ma titolo in grassetto centrato, tre paragrafi brevi, emoji tematiche, invito all’azione alla fine con sfondo colorato .

Più dettagli si forniscono, meglio Claude eseguirà il compito. E visto che questa preparazione si fa una volta sola, vale la pena investire tempo perché sia completa.

Dopo aver preparato il file principale, si aggiungono materiali di riferimento. Linee guida del brand, proposte di esempio, report precedenti, qualsiasi documento che Claude dovrebbe consultare per produrre risultati coerenti con lo stile aziendale.

Infine si comprime tutto in un file zip e si carica nelle impostazioni di Claude. Da quel momento la Competenza è attiva e Claude la userà automaticamente quando riconosce il contesto appropriato.

Come funziona nella pratica

Una volta abilitata, la Competenza opera in modo quasi invisibile. Claude analizza la richiesta, riconosce che rientra nell’ambito di una Competenza specifica, e la applica senza bisogno che l’utente la nomini esplicitamente.

Quindi invece di incollare ogni volta un’intera guida di stile quando serve scrivere un’email al cliente, Claude capisce il contesto e attiva automaticamente la Competenza “Tone of voice del marchio”. Mantiene coerenza terminologica, tono appropriato, struttura standard, tutto senza intervento manuale.

Claude mostra nella barra laterale, chiamata “traccia di pensiero“, quali Competenze ha utilizzato. Si può verificare, modificare, disattivare temporaneamente se necessario. Non è una scatola nera che prende decisioni inspiegabili. È un sistema trasparente dove l’utente mantiene sempre il controllo.

Esempi pratici

Le possibilità sono praticamente infinite, ma alcuni casi d’uso mostrano bene come le Skills trasformano flussi di lavoro ripetitivi in operazioni automatiche.

Formattare newsletter settimanali : questa Competenza trasforma elenchi disordinati in newsletter pulite e professionali con titoli accattivanti, emoji tematiche, call to action ben posizionati. Particolarmente utile per chi gestisce pubblicazioni regolari come newsletter o comunicazioni aziendali ricorrenti. Invece di riformattare manualmente ogni settimana, basta fornire i contenuti grezzi e la Competenza produce la versione finale.

: questa Competenza trasforma elenchi disordinati in newsletter pulite e professionali con titoli accattivanti, emoji tematiche, call to action ben posizionati. Particolarmente utile per chi gestisce pubblicazioni regolari come newsletter o comunicazioni aziendali ricorrenti. Invece di riformattare manualmente ogni settimana, basta fornire i contenuti grezzi e la Competenza produce la versione finale. Applicare lo stesso stile alle presentazioni : la Skill applica automaticamente font aziendali, palette di colori ufficiali, loghi nella posizione corretta, spaziature standardizzate. Utile quando più persone collaborano a presentazioni diverse che devono mantenere coerenza visiva. La Competenza garantisce che ogni slide rispetti le linee guida del marchio senza bisogno di controlli manuali ogni volta.

: la Skill applica automaticamente font aziendali, palette di colori ufficiali, loghi nella posizione corretta, spaziature standardizzate. Utile quando più persone collaborano a presentazioni diverse che devono mantenere coerenza visiva. La Competenza garantisce che ogni slide rispetti le linee guida del marchio senza bisogno di controlli manuali ogni volta. Generare comunicati stampa: la Skill scrive bozze in stile giornalistico standard basandosi sulle caratteristiche principali del prodotto o dell’evento. Particolarmente prezioso per agenzie di comunicazione, reparti marketing, piccole imprese che pubblicano annunci regolari. Si forniscono i dettagli chiave e si ottiene una bozza strutturata secondo convenzioni professionali.

Creare ciascuna di queste Competenze richiede tra dieci e quindici minuti, ma solo la prima volta.

Consigli per creare Skills efficaci