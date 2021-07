Come si progetta un'app? UI e UX Design in 25 pillole

Per tutto c'è un'app. Il mantra è diventato famoso nel momento in cui Apple ha iniziato a distribuire il proprio App Store ed è stato chiaro che sarebbe stata quella la nuova dimensione del software su dispositivi mobile. Oggi le app non solo sono ampiamente diffuse, ma ci sono crescenti spazi ulteriori per brand e idee che ancora non hanno sfruttato questa opportunità. Così come ci sono spazi enormi per chi sviluppa o chi vuol costruire su questo mondo il proprio profilo professionale. Ma come si progetta un'app? Come si gettano le basi per un'interfaccia vincente che possa esprimere al meglio il tuo servizio, le tue idee ed il tuo stile?

Design di un'applicazione mobile

Approfittando del 40% di sconto disponibile in questo momento sul piattaforma Domestika, è possibile accedere al corso “Design di un'applicazione mobile”, utile ad esprimere i principi fondamentali di UX e UI dai quali si dà corpo alle app. 25 lezioni (poco più di 5 ore complessive) e 18 risorse aggiuntive a disposizione consentiranno di far propri gli elementi base per la progettazione:

Entrerai nel mondo delle applicazioni, dove vedrai quali sono le differenze e le somiglianze tra UX e UI e l'importanza di un buon design in un'app. Applicherai le basi UX per definire le schermate principali dell'applicazione e l'obiettivo di ciascuna, o in altre parole, l'esperienza dell'utente. Imparerai cos'è un wireframe , a cosa serve e Christian ti darà alcuni suggerimenti per crearne uno tuo. Conoscerai i fondamenti di base dell'interfaccia utente –colore, tipografia e iconografia– e li metterai in pratica in Sketch; Inoltre scoprirai i componenti nativi di iOS e Android, per progettare gli schermi con tutti gli elementi chiave.

23,90 euro per attingere a piene mani a competenze essenziali per poter lavorare nel mondo delle app: il corso si rivolge in particolare ai designer, ma anche a chiunque sia interessato ad “avere una prospettiva diversa su come progettare prodotti digitali“. Tutto ruota attorno all'interfaccia Sketch, ma si possono utilizzare anche alternative quali Figma, Adobe XD o Invision Studio. Il corso è affidato al progettista Christian Viczarra ed i sottotitoli in italiano rendono perfettamente fruibili tutti i contenuti.