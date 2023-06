Come si usa Excel? Questo corso ti insegna tutto dalle basi

Tra le competenze più richieste nel mondo del lavoro c’è un software che si distingue per la sua versatilità e potenzialità: Excel. Imparare a utilizzarlo può essere la chiave per sbloccare opportunità professionali e distinguersi nella propria carriera. Excel, infatti, è uno strumento essenziale, che permette di organizzare, analizzare e interpretare dati in modo efficace: in un’era in cui la quantità di informazioni disponibili è in continuo crescendo, saper gestire e interpretare dati è diventato fondamentale per prendere decisioni informate e strategiche.

Investire nel tuo apprendimento di Excel può essere cruciale, tuttavia non tutti i corsi sono uguali. È qui che entra in gioco Udemy, che propone “Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato”: una guida completa, costantemente aggiornata e altamente pratica che ti insegna a utilizzare Excel in modo efficiente e professionale. Al prezzo di 84,99 euro otterrai l’accesso completo e illimitato a tutte le 214 lezioni e le oltre 20 ore di video on-demand, a cui si aggiungono 116 risorse scaricabili e un certificato di completamento a fine corso.

Tutto quello che imparerai nel corso Excel

Questo corso, a cura del Free-Lance Professional Project Manager e Data Analyst Massimo Zucchini, si distingue per il suo approccio unico. Dimentica i lunghi video noiosi e le presentazioni generiche: qui si punta alla sintesi e all’applicazione pratica. Ogni lezione è stata studiata meticolosamente, basata sull’esperienza diretta del docente presso importanti società e corporate, e arricchita da quiz ed esercizi che ti metteranno alla prova.

Uno dei punti di forza di questo corso è la sua flessibilità. Sebbene sia stato registrato utilizzando Excel 2016, può essere seguito senza problemi anche con le versioni precedenti come Excel 2010 o 2013. L’obiettivo è fornirti le competenze che possono essere applicate indipendentemente dalla versione del software utilizzata.

Ma la vera essenza risiede nell’efficacia. Non si tratta solo di conoscere le funzionalità di Excel, ma di saperle utilizzare in modo efficiente e professionale. Questo corso ti insegnerà come sfruttare appieno le potenzialità di Excel, consentendoti di ottenere risultati concreti e di valore in qualsiasi settore operi.

Perché scegliere il corso Excel di Udemy?

Investire nel tuo apprendimento di Excel è investire nel tuo futuro professionale. Le competenze richieste nel mercato del lavoro sono in continua evoluzione e la padronanza di Excel può aprirti le porte a nuove opportunità: non perdere l’occasione di distinguerti e di acquisire una competenza fondamentale per il successo professionale.

Con oltre 42 mila iscritti e più di 15 mila valutazioni da 4,6 stelle su 5, questo corso è diventato un vero e proprio punto di riferimento nel panorama italiano. Non importa se sei un principiante o un utente esperto, perché offre una formazione completa e aggiornata che ti permetterà di padroneggiare Excel come nessun altro.

Il corso è rivolto a:

Chiunque non abbia esperienza in Excel ma desideri impararlo professionalmente e in maniera efficace

Chiunque, pur avendo esperienza in Excel, vuole raffinare le proprie conoscenze fino al livello di “Excellence”

Chiunque voglia avere una guida di riferimento completa e in costante aggiornamento

Chiunque voglia arricchire il proprio curriculum con uno skill oggi molto apprezzato e richiesto

Unisciti ai migliaia di professionisti che hanno scelto “Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato”: il corso, con accesso completo e illimitato e certificato di completamento, è disponibile al prezzo di 84,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.