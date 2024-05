Come tagliare le spese di viaggio grazie alle VPN

Grazie a una VPN è possibile dare un taglio netto alle spese di viaggio e, in particolare, al costo delle prenotazioni di voli e soggiorni. Tutto ruota intorno a due caratteristiche ben precise di una VPN che consente di bloccare il tracciamento da parte delle piattaforme di prenotazione e, nello stesso tempo, di spostare il proprio IP in un altro Paese, per accedere a condizioni economiche più vantaggiose in fase di prenotazione. La combinazione di questi due trucchi rende le VPN lo strumento ideale da adoperare per tagliare le spese di viaggio oltre che per navigare in sicurezza e aggirare le censure e i blocchi geografici online.

Per accedere subito a una nuova VPN illimitata in grado di garantire tutte le funzionalità necessarie per risparmiare sui viaggi basta affidarsi a NordVPN. Il servizio è ora disponibile in offerta al costo di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e una Gift Card da 10 euro. In alternativa, c’è il piano Ultimate, con una serie di servizi inclusi, come 1 TB in cloud, e una Gift Card da 50 euro. Il costo di questo piano è di 6,49 euro al mese. Per entrambe le versioni, c’è sempre una Garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

Taglia le spese di viaggio con una VPN: la scelta giusta è NordVPN

NordVPN è la soluzione giusta per attivare una VPN illimitata per tagliare le spese di viaggio. Le piattaforme di prenotazione non sono in grado di tracciare un utente che utilizza una VPN. In più, grazie alla VPN, è possibile scegliere un server in un altro Paese (di solito conviene puntare su di un Paese con una moneta debole o con un potere d’acquisto limitato) per ottenere condizioni più vantaggiose in fase di prenotazione.

Il servizio include:

una connessione protetta dalla crittografia

una politica no log che azzera il tracciamento

che azzera il tracciamento un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare i blocchi geografici

Con NordVPN, inoltre, la connessione è sempre senza limiti di banda e di traffico dati e il servizio (grazie alle varie app) è utilizzabili su 10 dispositivi in contemporanea. In questo momento, la VPN è attivabile al costo di 3,09 euro al mese. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.