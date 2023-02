Come trasferire foto e video da Android a iPhone: 3 modi

Hai appena comprato il tuo primo iPhone dopo anni con Android, ma non sai come trasferire le tue fotografie e i tuoi video sul nuovo smartphone? Niente paura: ecco tre metodi semplicissimi che risolveranno tutti i tuoi problemi.

1. Trasferimento tramite PC

Il metodo più immediato è sicuramente quello di trasferire i file da un dispositivo all’altro alla “vecchia maniera”. Vale a dire collegando lo smartphone Android con un cavo USB al PC, spostando tutti i file presenti in galleria all’interno di una cartella e successivamente copiarli sul nuovo dispositivo, sempre collegato tramite cavo. Si tratta sicuramente di un modo efficiente, anche se non altrettanto rapido: a seconda del cavo utilizzato, infatti, il trasferimento dei file potrebbe richiedere diverso tempo – in alcuni casi anche alcune ore. Perciò ti consigliamo di utilizzarlo come ultima spiaggia e di affidarti ad altri metodi più veloci.

2. App “Passa a iOS”

“Passa a iOS” è un’applicazione ufficiale sviluppata da Apple il cui scopo è proprio quello di aiutare i nuovi utenti a trasferire i propri dati da un telefono Android a uno Apple. Se ancora non hai effettuato la configurazione iniziale del tuo nuovo iPhone, è il momento giusto per usarla: installala sul tuo smartphone Android e tra i dati da trasferire scegli la galleria fotografica. Importante: entrambi i telefoni dovranno essere collegati alla stessa rete Wi-Fi affinché il trasferimento possa avvenire con successo.

3. Cloud storage

Se nessuna delle opzioni precedenti è soddisfacente, potresti considerare l’utilizzo di un servizio cloud storage. Questa soluzione ti permette di archiviare fotografie e video all’interno di uno spazio protetto, accessibile in qualsiasi momento da qualsiasi dispositivo. Noi ti consigliamo pCloud: è la soluzione perfetta se vuoi portare con te tutti i tuoi file anche quando cambi telefono, grazie alla sincronizzazione automatica. Tutto ciò che dovrai fare è, semplicemente, installare l’applicazione pCloud sul tuo smartphone Android, effettuare un backup della tua galleria all’interno del cloud e installare la stessa app sul tuo iPhone. Una volta effettuato l’accesso (al medesimo account), tutte le tue fotografie e video saranno immediatamente disponibili e potrai anche scaricarle in alta qualità.

Prova pCloud per 90 giorni a 9,99 euro

Vuoi avere sempre accesso ai tuoi file, ovunque tu sia e su qualsiasi dispositivo? Vuoi condividere facilmente le tue creazioni con chi vuoi, senza preoccuparti di eventuali limiti di spazio o di sicurezza? Allora pCloud è ciò che fa per te.

Con pCloud puoi archiviare tutti i tuoi file, dalla musica alle fotografie, e accedervi in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo. E se vuoi condividerli con amici, familiari o collaboratori, puoi farlo con facilità grazie alle opzioni di condivisione file, come cartelle condivise o link. In più, puoi visualizzare video e ascoltare musica direttamente dall’app, grazie al comodo media player integrato.

Ma pCloud non è solo facile da usare: è anche estremamente sicuro. Utilizza crittografia AES 256-bit lato client e protocollo TLS/SSL per garantire la trasmissione sicura delle informazioni. Grazie alla promozione in corso, puoi provare pCloud a un prezzo eccezionale: 2 TB di spazio a 9,99 euro per 90 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.