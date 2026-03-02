Come usare l'AI per evitare perdite di tempo, 9 prompt da provare

Molti si sono fatti l’idea che l’AI somigli a un motore di ricerca, ma in una versione migliorata. Si fa una domanda, e il chatbot risponde, fine. Non è che sia un uso del tutto sbagliato, ma è sicuramente riduttivo. Il risparmio di tempo vero sta altrove, in tutto quello che si fa prima, durante e dopo: l’esitazione prima di iniziare, la confusione nel mezzo di un compito, le micro-decisioni che si accumulano, rimbalzare tra strumenti diversi, e arrivare a sera con la sensazione di non aver concluso niente.

Nove modi pratici per risparmiare tempo ogni settimana grazie all’AI

Ecco nove modi concreti per trasformare l’intelligenza artificiale in un vero alleato quotidiano, con i prompt pronti da usare.

1. Basta rileggere conversazioni infinite per trovare quell’unico dettaglio

Conosciamo tutti la scena: una chat di gruppo con quaranta messaggi, un canale pieno di notifiche, una catena di email dove la risposta che si cerca è sepolta da qualche parte tra il terzo e il ventisettesimo messaggio. Si scorre, si rilegge, si scorre ancora. Dieci minuti dopo si è esattamente al punto di partenza, e la frustrazione che sale.

La soluzione? Copiare l’intera conversazione, incollarla nel chatbot e chiedere esattamente quello che serve. In trenta secondi si ottengono le informazioni che contano, senza la caccia al tesoro.

Prompt da provare: Esamina la conversazione e identifica tutte le date menzionate (esplicite o implicite), le decisioni prese, i soggetti coinvolti e le rispettive responsabilità. Presenta il risultato sotto forma di elenco puntato.

Oppure: Riassumi questa conversazione in tre punti. Concentrati solo sulle azioni da compiere.

2. Un riepilogo intelligente prima di iniziare a lavorare

Spesso capita di aprire il portatile, guardare gli appunti della riunione del giorno prima e ricordare vagamente che qualcosa era urgente. Ma cosa, esattamente? Passano venti minuti a ricostruire un contesto che il giorno prima era perfettamente chiaro.

Basta incollare gli appunti nell’AI, note di riunioni, liste di cose da fare, scarabocchi mentali, persino le foto degli appunti scritti a mano, e chiedere cosa merita attenzione per primo. In meno di un minuto si ha un quadro chiaro della situazione, e si comincia a lavorare subito invece di prepararsi a lavorare.

Prompt da provare: Sulla base di questi appunti, su cosa dovrei concentrarmi per primo oggi e perché?

Oppure: Dammi un riepilogo mattutino da questi appunti. Cosa è urgente, cosa è importante, cosa può aspettare?

3. Trasformare un’idea confusa in qualcosa di concreto

Le idee, quando nascono, hanno il fascino delle cose imperfette. Sono abbozzi, intuizioni, frammenti che non stanno ancora insieme. Il problema è che aspettare che diventino “pronte” è il modo più sicuro per non realizzarle mai. La perfezione non è amica degli inizi.

È sufficiente prendere quell’idea, disordinata, incompleta, magari contraddittoria, e darla in pasto all’IA così com’è. Non serve un piano strategico, solo il primo passo più piccolo possibile, quello che si può fare nei prossimi dieci minuti per rendere la cosa un po’ più reale.

Prompt da provare: Ecco la mia idea grezza: [incollare l’idea]. Qual è il primo passo più semplice che posso fare per iniziare?

Oppure: Non so da dove partire con questo progetto. Scomponilo in una singola piccola azione iniziale.

4. Pianificare senza aprire cinque applicazioni diverse

Organizzare qualsiasi cosa, un viaggio, una festa di compleanno, una ristrutturazione, significava fino a ieri, una scheda per i luoghi, una per la lista invitati, una per il catering, un’applicazione per gli appunti, il calendario per le scadenze e un promemoria per tenere tutto insieme. Cinque strumenti per pianificare un pomeriggio.

L’AI “condensa” tutto questo in una sola conversazione. Si descrive cosa si sta organizzando e si chiede una pianificazione completa: tempi, lista materiali, promemoria. Un solo input, un solo risultato pronto all’uso.

Prompt da provare: Crea una lista di cosa mettere in valigia e un programma giorno per giorno per una vacanza al mare di 5 giorni in famiglia.

Oppure: Aiutami a pianificare una ristrutturazione domestica. Mi servono le fasi, i materiali e le domande da fare all’impresa.

5. Scrivere quei messaggi che si rimandano da giorni

C’è una forma di procrastinazione particolare che nasce dal non sapere come dire qualcosa. Ad esempio, si deve chiedere una proroga. Si deve rifiutare un invito senza bruciare un ponte. E così si scrive e si riscrivere il messaggio mille volte.

Per uscire dall’impasse, basta spiegare la situazione all’AI, con chi si deve parlare, cosa si vuole comunicare, che tono si cerca, e lasciare che prepari una bozza. Non si sta delegando la conversazione, è un modo per trovare le parole per poterla finalmente affrontare.

Prompt da provare: Scrivi un’email per chiedere una proroga di due settimane su una scadenza. Tono: professionale, senza sembrare in colpa.

Oppure: Aiutami a rifiutare questo invito in modo educato senza giustificarmi troppo.

6. Trasformare le schede aperte in qualcosa di utile

Si aprono una decina di schede per documentarsi su qualcosa. Una settimana dopo, sette sono ancora lì. Non si osano chiudere perché “potrebbero servire”, senza nemmeno averle lette… Suona familiare?

Incollare i passaggi chiave di quelle schede nell’AI e chiedere una visione d’insieme: su cosa concordano le fonti? Dove divergono? Cosa si deve sapere prima di decidere? Si otterrà una sintesi al posto di una pila di letture arretrate.

Prompt da provare: Sintetizza questa ricerca nelle tre cose più importanti che devo sapere prima di prendere una decisione.

Quali sono i punti chiave di queste fonti? Sto cercando di capire [inserire domanda specifica].

7. Delegare la fatica di scegliere

Mettiamo il caso che si debba scegliere tra tre centri estivi o quattro piani assicurativi. Si leggono le recensioni, si chiede agli amici. Una settimana si è ancora in ballo. Cosa fare? Basta dire all’AI quale decisione si deve prendere e cosa conta davvero, budget, tempo, facilità d’uso, e lasciate che confronti le opzioni sulla base delle priorità indicate. Non si otterrà una classifica generica, ma un confronto calibrato sulla propria situazione.

Prompt da provare: Devo scegliere tra questi tre [prodotti/piani/strumenti]. Le mie priorità sono: [elenco]. Quale si adatta meglio e perché?

Oppure: Aiutami a prendere questa decisione. Ecco le opzioni e i vincoli: [indicare le opzioni e i vincoli]. Cosa consiglieresti?

8. Rendere comprensibile l’incomprensibile

Moduli assicurativi. Istruzioni di montaggio. Regolamenti condominiali. Circolari scolastiche. Sono tutti documenti spesso incomprensibili e rileggere spesso non aiuta. Incollare la sezione rilevante nell’AI e chiedete una spiegazione in un linguaggio più semplice, con i passaggi concreti da seguire.

Prompt da provare: Traduci questa sezione della polizza assicurativa in un linguaggio semplice. Cosa significa concretamente per me?

Oppure: Quali sono i passaggi esatti che devo seguire sulla base di questo modulo scolastico? Elencali in ordine.

Spiegami questa clausola contrattuale come se non fossi un avvocato. A cosa sto acconsentendo?

9. Spezzare il circolo del “lo faccio dopo”

Il compito non è difficile. È solo vago. Sta lì nella lista, da fare dopo, solo che quel “dopo” non arriva mai, e dopo tre settimane il compito è ancora lì. Un classico della procrastinazione.

Chiedere all’AI di trasformarlo in uno sprint di dieci minuti. Non un piano di progetto, solo: cosa si può fare adesso, in dieci minuti, per far muovere questa cosa? Di solito basta quello per rompere l’inerzia. Perché iniziare è sempre la parte più difficile.

Prompt da provare: Sto rimandando [compito] da settimane. Identifica la versione più piccola e concreta che posso completare in meno di 10 minuti per sbloccare l’inerzia. Descrivi il primo passo esatto da fare subito.