Come usare Vana Portrait per generare autoritratti AI

Vana Portrait è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico. Gli utenti dei social media, infatti, stanno affollando i feed di notizie con i loro ritratti generati dall’intelligenza artificiale.

Vana Portrait si distingue dagli altri generatori di immagini AI poiché non si limita semplicemente ad applicare un effetto cartone animato ai selfie. Al contrario, analizza li attentamente, intrecciando i dati visivi in un DNA virtuale e utilizzandoli per creare autentiche opere d’arte.

Come creare autoritratti in pochi minuti con l’intelligenza artificiale

La generazione di ritratti AI con Vana si articola in due fasi. Innanzitutto, si deve fornire a Vana una quantità di dati visivi sufficiente a formare un Vana DNA o VNA. Poi, dopo che il VNA è pronto, si può usare Vana per generare ritratti personalizzati e di alta qualità. Il processo si svolge in due fasi perché c’è un periodo di attesa tra l’invio delle foto e l’accesso a Vana. Vana impiega del tempo per analizzare i selfie e creare un VNA, ma una volta ottenuto il VNA non sarà più necessario caricare foto.

Per generare i ritratti, Vana deve apprendere le caratteristiche del viso. A tal fine, si devono caricare almeno otto immagini del proprio viso. Si consiglia che il viso sia ben visibile, che sia l’unico volto presente nell’immagine e che le immagini siano in diverse condizioni di luce.

Nota bene: Vana non ha un’applicazione per smartphone. Tutti i servizi offerti da Vana sono accessibili attraverso l’applicazione web. Basta creare un account Vana gratuito.

Visitare l’applicazione web di Vana. È preferibile utilizzare un computer per navigare comodamente nel sito.

Fare clic su Crea un account Vana.

Creazione di un account Vana

Inserire l’e-mail e fare clic su Ottieni codice.

Immettere il codice contenuto nell’e-mail. Vana vi reindirizzerà automaticamente alla pagina successiva.

Inserire un nome utente per Vana

Scegliere un nome utente per il proprio account Vana e selezionare la regione e la lingua preferita.

Infine, fare clic su Crea il tuo Face VNA.

Come creare un Face VNA

Ora è il momento di caricare le proprie foto in modo che Vana possa formare il VNA.

Fare clic su Carica almeno 8 immagini e selezionare le immagini. È possibile fare clic su Come ottenere un ottimo VNA del volto per vedere i suggerimenti sul tipo di foto più adatto.

Dopo aver caricato almeno otto foto, verificare i termini di servizio e fare clic su Submit & Agree.

Nella schermata successiva, Vana chiederà di inserire altre informazioni su di voi, come la data di nascita, il sesso e la razza. Inserire le informazioni e fare clic su Avanti.

Vana inizierà a creare il vostro Face VNA. Questa operazione richiede un po’ di tempo, ma in genere dura meno di 20 minuti. Una volta che il VNA è pronto, si riceverà un’e-mail da Vana che conferma che è possibile utilizzare Vana per generare ritratti.

Vana porterà alla scheda Discover. Qui si vedranno una serie di richieste di IA e le relative anteprime. È possibile vedere le diverse categorie sotto Esplora nuove dimensioni. Fare clic sulle categorie e sfogliare le pre-impostazioni.

È possibile fare clic su ciascuna pre-impostazione per vedere altre immagini di anteprima. Se una di esse attira l’attenzione, selezionare e fare clic su Genera 10 immagini. Quando la galleria di immagini è pronta, fare clic su Vedi nelle tue creazioni.

Voilà! Si ha il proprio autoritratto AI magistralmente realizzato. E non solo uno, ma ben dieci. Si può fare clic su Visualizza tutto per vedere le altre immagini della galleria. Si può fare clic su ciascuna immagine per visualizzarla separatamente o fare clic su Scarica tutto per scaricarla sul computer.

Da qui è possibile esplorare altre pre-impostazioni o accedere a Studio per creare il proprio prompt e generare autoritratti AI personalizzati. Si può scegliere anche una pre-impostazione e cliccare su Modifica in Studio per personalizzare la richiesta predefinita e sperimentare diverse idee di prompt per l’AI.

Come trasformare i selfie in capolavori

Prima dell’invenzione della fotografia, i ritratti dovevano essere dipinti da un artista e il processo poteva richiedere mesi o addirittura anni. Oggi, grazie ai progressi dell’intelligenza artificiale e della tecnologia creativa, si può trasformare la propria vita in opere d’arte quasi istantaneamente. Vana Portrait è sicuramente un tool eccezionale, ma è solo uno dei tanti strumenti di generazione di immagini AI esistenti.