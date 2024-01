L’avvento dell’intelligenza artificiale permette usufruendo di ChatGPT di procedere con l’estrazione dei dati. Più precisamente lo strumento di OpenAi che permette, sia gratuitamente che a pagamento, di sfruttare le funzionalità avanzate e diventare un potente alleato per gli sviluppatori. Trasformando l’intelligenza artificiale nel mezzo che permette anche di procedere con l’estrazione di informazioni dalle pagine web, ovvero il web scraping. Ecco quindi una panoramica su come utilizzare ChatGPT per il web scraping.

Web Scraping con ChatGPT

Procedere con il web scraping può apparire come un’impresa impegnativa che richiede un considerevole investimento di tempo e una solida competenza nelle librerie di analisi HTML e negli strumenti di automazione. Ma l’intelligenza artificiale, con l’ausilio di ChatGPT e la combinazione di vari strumenti, può facilitare l’estrazione dei dati da un sito web. In sostanza, il processo può diventare molto più accessibile e in alcuni casi addirittura semplificato grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale. Infatti, ChatGPT fornisce un messaggio di base che indica il sito web da analizzare e la tecnologia desiderata, il modello GPT è in grado di generare uno script strutturato come punto di partenza.

Il che permette a quasi tutti gli utenti di ottenere risultati, anche senza una profonda conoscenza del web scraping. In ogni caso il piano gratuito permette di fare tutto ciò, ma è importante notare che la versione a pagamento offre funzionalità aggiuntive, tra cui diversi plugin come Scraper, progettato appositamente per progetti di scraping avanzati. Il che amplia ulteriormente le possibilità e rende il web scraping un’attività alla portata di tutti.

Come utilizzare ChatGPT e Nimble per il Web Scraping

Prima di iniziare, è necessario disporre di un account ChatGPT, se non si possiede, è possibile crearne uno facilmente dal sito ufficiale in pochi passaggi. Una volta effettuato l’accesso, si deve fornire a ChatGPT l’URL del sito web da cui si desidera estrarre i dati e specificare le librerie che si intende utilizzare.

Ad esempio, si potrebbe scegliere di utilizzare Beautiful Soup, un popolare parser HTML, e il pacchetto request di Python. Questi strumenti consentono di analizzare il contenuto HTML della pagina web e di effettuare richieste HTTP, rispettivamente, facilitando così il processo di estrazione dei dati. Con queste risorse a disposizione, il web scraping diventa un compito molto più gestibile.

La scrittura del codice

Nel procedere con la scrittura del codice, ChatGPT fornisce i comandi pip per installare le librerie necessarie e delinea la struttura del codice da utilizzare. Tuttavia, poiché ChatGPT non è a conoscenza delle classi specifiche degli elementi HTML che si desidera estrarre, fornisce una struttura di base che può essere modificata in base alle esigenze specifiche. Ad esempio, è possibile sostituire la classe “search-result-gridview-item” con la classe effettiva dell’elemento che si desidera estrarre.

Durante l’esecuzione dello script, potrebbero sorgere errori se l’URL che si sta cercando di recuperare è protetto da un reCAPTCHA. In questo caso, si potrebbe considerare l’uso di un browser headless, come Selenium o Playwright, per risolvere il reCAPTCHA, anche se questo può essere un compito dispendioso in termini di tempo e difficoltà. Per facilitare il processo, si potrebbe considerare l’uso di Nimble, una soluzione API che può aiutare a superare i problemi di reCAPTCHA. Per utilizzare Nimble, sarà necessario creare un account e selezionare un piano che si adatti alle proprie esigenze. Questo rende il web scraping un’attività più gestibile, nonostante le sfide potenziali.

Integrazione dell’API di Nimble

Una volta ottenute le credenziali Nimble, sarà possibile integrare l’API di e-commerce di Nimble nello script Python. Questo permetterà di effettuare richieste HTML all’API di Nimble e di superare i problemi di reCAPTCHA.

L’utilizzo di ChatGPT e Nimble può semplificare notevolmente il processo di web scraping, rendendolo più accessibile anche per coloro che non hanno esperienza di programmazione. Si ricorda sempre di rispettare le politiche dei siti web che si intende estrarre e di utilizzare queste tecniche in modo responsabile.

Sfide del Web Scraping con ChatGPT

Nonostante i numerosi vantaggi di utilizzare ChatGPT per il web scraping, è importante sottolineare che il processo può incontrare diverse sfide e problemi durante il tentativo di recupero dei dati. Nello specifico, possono includere policy anti-bot, protezione JavaScript, strutture HTML dinamiche, blocco IP e altro ancora. Ad esempio, i siti web moderni si affidano spesso a JavaScript per caricare contenuti in modo dinamico, rendendoli molto più veloci.

Inoltre, le richieste eccessive da un singolo indirizzo IP possono attivare blocchi di web scraping, e la rotazione degli indirizzi IP può aiutare a prevenire questo problema. Un’altra sfida è che i siti web cambiano di tanto in tanto la loro architettura HTML, il che significa che è necessario creare costantemente nuovi prompt per adattarsi a questi cambiamenti. Alcuni siti web utilizzano anche diverse funzionalità anti-bot come reCAPTCHAS per evitare un traffico eccessivo derivante dal web scraping. Infine, è importante notare che i dati utilizzati per addestrare modelli come GPT3.5 e GPT4 potrebbero essere obsoleti quando si tratta di librerie di web scraping.