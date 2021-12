Come utilizzare una VPN sulla tua smart TV

Usare un servizio VPN su smart TV è una scelta molto più sensata di quanto si possa credere. L'evoluzione dei più tradizionali televisori infatti, non servono più solamente a guardare i programmi televisivi. Al giorno d'oggi, questi strumenti avanzati permettono di riprodurre su schermo filmati YouTube e streaming video da piattaforme come Netflix e simili.

Un servizio VPN, in questo senso, può aiutare ad avere accesso a contenuti con limitazione geografica. Per esempio, lo streaming di buona parte delle emittenti italiane, non è accessibile all'estero. Attraverso una VPN è possibile “simulare” un IP di una diversa nazione per aggirare questa barriera.

Non solo: una VPN su Smart TV può essere utile anche in ottica sicurezza. Per esempio, alcuni ISP possono potenzialmente monitorare le abitudini degli utenti e tenere traccia delle loro navigazioni. In base a quanto già detto e agli sconti attuali, Surfshark si dimostra una delle migliori soluzioni possibili.

VPN su Smart TV: qual è la soluzione migliore?

Surfshark è un'azienda nata nel 2018 ma già in grado di imporsi come una delle migliori VPN a livello mondiale.

In occasione del periodo natalizio, la piattaforma ha deciso di offrire un'offerta davvero interessante, visto che è possibile sottoscrivere un abbonamento da 24 mesi con l'83% di sconto.

Con appena 2.49 dollari al mese dunque è possibile usufruire di un sistema in grado di agire efficacemente su un numero di dispositivi illimitato.

Ciò significa che un intero nucleo familiare può ottenere i servizi Surfshark con un singolo abbonamento. La protezione in questione, oltre alle smart TV, agisce su qualunque tipo di smartphone, laptop, PC desktop e router.

Il pacchetto in questione include anche un sistema Ad-blocker, utile per eliminare le pubblicità moleste che affollano la rete, oltre a un sistema di autenticazione a due fattori in grado di proteggere il proprio abbonamento.

Lo sconto considerevole, che di fatto permette di avere 3 mesi gratuiti di VPN, rappresenta un'attrattiva imperdibile per chiunque voglia rendere sicura la propria navigazione, sia da smart TV che attraverso qualunque altro tipo di dispositivo.