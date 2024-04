Come vedere Bangla - La serie in streaming dall'estero

Bangla – La serie è una serie Original RaiPlay disponibile in streaming sulla piattaforma online della Rai. Diretta da Emanuele Scaringi e Phaim Bhuiyan, ha per protagonisti Phaim e Asia, due ragazzi provenienti da due mondi lontani e solo in apparenza incompatibili. Lui è musulmano e ama le tradizioni familiari bengalesi, lei è atea e figlia di una coppia separata. Nonostante le differenze, si amano alla follia.

Come è risaputo, fuori dai confini italiani i contenuti di RaiPlay sono bloccati dal provider di rete per le restrizioni geografiche. Cosa fare allora? La soluzione per vedere Bangla – La serie in streaming dall’estero è scaricare l’app RaiPlay e attivare una VPN, il servizio che permette di superare il blocco geografico. Una delle migliori soluzioni al riguardo è NordVPN, in offerta in queste ore a 3,69 euro per 24 mesi invece di 8,29 euro, più tre mesi extra di servizio gratuito.

Bangla – La serie: come vederla in streaming su RaiPlay anche dall’estero

Ecco la guida passo dopo passo per guardare in streaming dall’estero Bangla – La serie su RaiPlay:

Scarica l’app RaiPlay gratuita. Attiva una VPN: il piano di due anni di NordVPN, punto di riferimento nel settore VPN, è in promo a 3,69 euro al mese anziché 8,29 euro, con 3 mesi extra di servizio gratuiti. Esegui il download dell’app NordVPN. Effettua l’accesso a NordVPN con le tue credenziali. Connettiti a un server VPN posizionato in Italia: in questo modo simulerai una connessione dal nostro Paese, andando a sbloccare i automatico tutti i contenuti di RaiPlay e quelli delle altre piattaforme streaming.

Ora non ti resta che aprire l’app RaiPlay, digitare nel campo ricerca Bangla – La serie e avviare la riproduzione video.