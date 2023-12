Bologna-Atalanta: formazioni e dove vederla in streaming

Bologna-Atalanta porta nella cornice dello stadio Dall’Ara, quest’anno più calda che mai, la giornata 17 della Serie A, nell’antivigilia di Natale. È possibile vederla in streaming su DAZN (oggi l’abbonamento è in sconto a 23,99 €/mese) con fischio d’inizio in programma per sabato 23 dicembre alle ore 15:00. Insolitamente, si tratta di un incrocio nella parte alta della classifica.

Probabili formazioni e streaming di Bologna-Atalanta

Karlsson e Soumaoro out per infortuni tra i padroni di casa, Palomino, Toloi e Touré risultano invece fermi in infermeria per gli ospiti. Scelte dunque quasi obbligate per i due allenatori, Thiago Motta e Gasperini. Ecco le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee;

Atalanta (3-4-3): Musso; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman.

Per vedere la partita in streaming è possibile fare affidamento allo streaming su DAZN, che per l’occasione ha incaricato Dario Mastroianni della telecronaca e Alessandro Budel del commento tecnico.

Storico quarto posto in classifica a 28 punti per i rossoblu, in zona Champions davanti al Napoli, trascinati dal terminale offensivo Zirkzee e capaci in settimana di eliminare l’Inter in Coppa Italia. Settima posizione invece per i nerazzurri, a quota 26 e pronti al sorpasso, freschi di qualificazione diretta agli ottavi di Europa League.

Dal pronostico dei bookmaker emerge una situazione di equilibrio assoluto: il pareggio è l’ipotesi più probabile, ma il gioco espresso dalle due squadre lascia spazio all’imprevedibilità del risultato finale.

Attiva subito l’abbonamento a DAZN, è il momento migliore per farlo. In vista del Natale, il piano STANDARD è in forte sconto a soli 23,99 euro al mese invece di 40,99 euro, per i primi sei mesi. L’offerta scade il 26 dicembre. Per maggiori dettagli, consulta la pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.