Cagliari-Napoli: formazioni e come vederla in streaming

Cagliari-Napoli è in diretta esclusiva su DAZN con fischio d’inizio in programma per domenica 25 febbraio alle ore 15:00. La partita va in scena per la giornata 26 della Serie A e, tra le altre cose, è l’incrocio tra uno degli allenatori più longevi del nostro campionato e un tecnico appena arrivato alla guida di una big, una sfida nella sfida.

Probabili formazioni e streaming di Cagliari-Napoli

Ranieri senza Hatzidiakos, Mancosu, Oristanio e Shomurodov fermi in infermeria. Dopo l’esordio in panchina convincente, con il battesimo del fuoco in Champions League (1-1 contro il Barcellona), mister Calzona deve invece rinunciare al suo capitano Di Lorenzo per squalifica e a Ngonge per infortunio. Sono queste le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Gaetano, Luvumbo; Lapadula;

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

La telecronaca di Dario Mastroianni e il commento tecnico di Emanuele Giaccherini accompagnano i tifosi che vogliono vedere la partita in streaming nella diretta esclusiva su DAZN.

Situazione molto complessa per i rossoblu, penultimi in classifica a 19 punti e senza vittoria da ormai parecchie giornate: per uscire dalla zona retrocessione hanno bisogno di uno scatto d’orgoglio. Anche gli azzurri sono intenzionati a raddrizzare la loro stagione, bloccati al nono posto con 36 punti nonostante lo scudetto cucito sulla maglia.

Il pronostico vede favoriti gli ospiti, anche e soprattutto in conseguenza alla bella prova in Europa dei giorni scorsi. Occhio però alla fatica accumulata nelle gambe.

Puoi risparmiare sull’abbonamento a DAZN, scegliendo uno tra i piani STANDARD e PLUS con tutte le partite di Serie A in streaming (e non solo): non devi far altro che effettuare un pagamento annuale, in forte sconto rispetto al rinnovo mensile.