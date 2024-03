Sei attualmente all’estero ma non riesci a fare a meno di vedere le puntate di C’è posta per te di Maria de Filippi? Non preoccuparti perchè la soluzione è più semplice di quanto tu possa pensare. Grazie a NordVPN puoi accedere a contenuti geograficamente limitati come quelli trasmetti dalla piattaforma streaming di Mediaset Infinity. Dunque, se vuoi continuare a vedere anche dall’estero le appassionanti puntate di una delle trasmissioni più amate dagli italiani, non ti resta che approfittare della promozione che ti consente di acquistare NordVPN ad un prezzo mai visto prima.

Con la promozione attualmente in corso, ottieni il 67% di sconto su NordVPN e 3 mesi gratis per un amico. Che aspetti? Resta al sicuro online con la VPN migliore del mondo! Il piano standard di due anni, ad esempio, può essere tuo a soli 3,39 euro al mese.

Per ottenere il regalo non ti resta che scegliere uno dei piani di 2 anni disponibili e, a seconda del piano che sottoscrivi, ricevi un coupon di 3 mesi per quello Standard, Plus o Completo di NordVPN. Entro 24 ore dall’acquisto, riceverai il coupon via e-mail che potrà essere riscattato fino al 20 giugno 2024.

Come vedere C’è posta per te in streaming dall’estero

Non puoi fare a meno di guardare le puntate di C’è posta per te mentre sei all’estero? Non dimentichiamo che lo show televisivo del palinsenso Mediaset viene trasmesso su Canale 5 e su Mediaset Infinity. Continuare a guardare i contenuti della piattaforma Infinity dall’estero, però, è possibile solamente se possiedi una VPN.

Grazie a diverse e sofisticate tecnologie all’avanguardia NordVPN, oltre a tenere i tuoi dispositivi lontani dai malware e le tue attività di navigazione al sicuro da occhi indiscreti, ti consente di accedere ai contenuti che guardi abitualmente per poter rimanere sempre aggiornato.

Non perdere altro tempo! Scegli un piano NordVPN di 2 anni e ottieni subito il 67% di sconto + 3 mesi gratis per un amico.