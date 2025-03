Come vedere Che Tempo Che Fa del 9 marzo in streaming

Che Tempo Che Fa è oramai un appuntamento fisso della domenica sera. Anche oggi, domenica 9 marzo, dalle 19:30, lo show di Fabio Fazio andrà in onda con un mix unico di informazione e intrattenimento. Come sempre, la puntata sarà trasmessa in diretta sul Nove. Per vedere in streaming Che Tempo Che Fa, invece, basta collegarsi a Nove.tv, il sito ufficiale del canale televisivo che permette di seguire tutti i programmi, rivedere video e scoprire contenuti esclusivi.

Per vedere Che Tempo Che Fa in streaming dall’estero, invece, può essere necessario attivare una VPN, andando a selezionare un server italiano per realizzare il collegamento e poi collegarsi a Nove.tv per seguire la diretta della puntata dello show di Fabio Fazio.

La VPN da utilizzare è NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore. Si tratta di un servizio ottimo per chi vive all’estero e vuole evitare i blocchi geografici durante la navigazione online. Con il piano biennale, inoltre, NordVPN ora costa 3,39 euro al mese, con anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere alla promozione esclusiva basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link qui di sotto.

Che Tempo Che Fa del 9 marzo: gli ospiti in programma

La puntata di oggi, 9 marzo, di Che Tempo Che Fa vedrà diversi ospiti a partire da Giuseppe Conte. Presenti anche Gaia ed Achille Lauro, a distanza di poche settimane da Sanremo, oltre che Sabrina Ferilli e Luciano Spalletti. Non mancano, momenti comici e di intrattenimento oltre che il consueto angolo dedicato all’approfondimento dei temi di attualità.

Per vedere la puntata di Che Tempo Che Fa del 9 marzo è sufficiente:

collegarsi a Nove sul digitale terrestre

collegarsi a Nove.tv per la diretta streaming

Chi si trova all’estero può utilizzare una VPN come NordVPN per collegarsi a Nove.tv.