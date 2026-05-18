Tutti i canali streaming del digitale terrestre

La piattaforma digitale terrestre continua a crescere e da diverso tempo include anche tanti canali streaming oltre ai classici canali in chiaro. Questa versione viene definita in gergo tecnico tecnologia HbbTV e sfrutta il segnale classico ricevuto e trasmesso all’antenna con la connessione internet, permettendo così l’accesso a nuovi canali, a contenuti aggiuntivi e a una qualità di immagine superiore.

Per poter ricevere e accedere a questa forma di intrattenimento ibrida è necessario prima di tutto avere un televisore o un decoder compatibile con la tecnologia HbbTV più recente e una buona connessione internet, da almeno 10 Mbps in download. Se hai la possibilità di sfruttare questa tecnologia puoi disporre di tantissimi canali in più per un’offerta ancora più completa.

I canali streaming del digitale terrestre

Ecco un elenco quasi completo di tutti i canali streaming disponibili sulla piattaforma digitale terrestre.