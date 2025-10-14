Ami i manga? Sul digitale terrestre è arrivato un nuovo canale dedicato

Se sei un amante dei manga allora sarai felice di sapere che sul digitale terrestre è arrivato un nuovo canale completamente dedicato agli anime. Fa parte di tutti i canali disponibili in HbbTV, sintonizzabili tramite segnale DTT, ma dai contenuti accessibili solo per quei dispositivi compatibili con la tecnologia e connessi a internet.

Stiamo parlando di Man-ga ora sintonizzabile alla numerazione 236 del tuo telecomando. Per riceverlo dovrai per la prima volta effettuare una ricerca automatica dei canali. Secondo quanto pubblicato da Italia in Digitale, sembra si tratti della stessa emittente che trasmetteva sulla paittaforma Sky anime giapponesi dal 2010 al 2020.

Al momento i contenuti di Man-ga sono disponibili in streaming sul sito ufficiale. Secondo alcune indiscrezioni pare che dovrà attivare le trasmissioni anche sul digitale terrestre tra pochi giorni. Al momento rimane solo il canale 236 prenotato per questa emittente. Vediamo quindi il MUX PERSIDERA 3 aggiornato con questa novità.

Digitale Terrestre: sul MUX PERSIDERA 3 arriva Man-ga

Il nuovo canale del digitale terrestre Man-ga è approdato sul MUX PERSIDERA 3 in questi giorni. Al momento non sta ancora trasmettendo le sue programmazioni in HbbTV, ma sembra che a giorni dovrebbe inaugurare le trasmissioni sulla piattaforma DTT. Ecco il multiplex in questione aggiornato.

Real Time (LCN 31)

Food Network (LCN 33)

RTL 102.5 (LCN 36, 736)

Discovery (LCN 37, 537)

GIALLO (LCN 38)

DMAX (LCN 52)

DONNA SPORT TV (LCN 62, 562)

CS24.LIVE (LCN 63)

TELECAMPIONE (LCN 138)

CANALE 163 (LCN 163)

IT CHANNEL (LCN 221)

WELCOME IN (LCN 226)

CANALE 227 (LCN 227)

RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233, 533)

CANALE 235 (LCN 235)

Man-ga (LCN 236)

GAMBERO ROSSO (LCN 257)

RADIOFRECCIA (LCN 258, 532, 738)

BIKE (LCN 259)

URANIA (LCN 260)

DR PALMAS TV (LCN 261)

RADIO ZETA (LCN 266, 531, 737)

CANALE 268 (LCN 268)

MADE IN BUSINESS (LCN 410)

IMPRESE (LCN 412)

ITALIAN FISHING TV (LCN 441)

ARTE E CULTURA (LCN 455)

AutoMoto (LCN 510)

RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)

RTL 102.5 BEST (LCN 740)

RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)

RTL 102.5 DISCO (LCN 742)

RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)

RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)

CLASS CNBC (LCN 828)

CLASS TV MODA (LCN 883)

Ovviamente, se vuoi ottenere subito le ultime modifiche e le relative novità del digitale terrestre ti consigliamo di attivare la risintonizzazione automatica dei canali sul tuo televisore o decoder.