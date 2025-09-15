Quando la risintonizzazione automatica dei canali del digitale terrestre è utile e come attivarla

Il digitale terrestre è una delle piattaforme radiotelevisive che offre contenuti di intrattenimento gratuiti su tutto il territorio nazionale. Essendo sempre in aggiornamento, con nuovi canali che vengono e altri che vanno, a volte è possibile dover sopportare alcuni disagi come problemi di segnale o frequenze da aggiornare alle ultime novità.

Ecco quando la risintonizzazione automatica dei canali del digitale terrestre è utile e necessaria. Infatti, grazie a questa funzionalità, disponibile nella maggior parte degli apparecchi di ultimissima generazione, è possibile ottenere sempre la nuova lista canali aggiornata alle più recenti modifiche. Addirittura, in alcuni dispositivi è possibile programmarla.

La programmazione della risintonizzazione automatica dei canali è particolarmente comoda perché il tuo televisore o decoder lavorerà ad aggiornare la numerazione LCN nazionale e le relative frequenze in una fascia oraria durante la quale solitamente non utilizzi l’apparecchio. Svegliandoti il giorno dopo ti ritroverai tutti gli aggiornamenti senza alcuna fatica né problema.

Come attivare la risintonizzazione automatica dei canali del digitale terrestre

Una volta scoperta l’utilità è importante verificare se la risintonizzazione automatica dei canali del digitale terrestre è già attiva sul proprio dispositivo o se è necessario attivarla. Solitamente, anche se potrebbero cambiare i nomi in base alla marca del proprio apparecchio, il percorso e il significato dei termini è sempre molto simile.

Entra nel menù del televisore o decoder tramite il tasto dedicato del telecomando. Raggiungi la voce Ricerca Canali e selezionala. All’interno di questa sezione cerca il comando Risintonizzazione Automatica. Selezionandola verifica che sia attivata, altrimenti attivala direttamente dal tuo telecomando. Se disponibile, imposta la programmazione della risintonizzazione automatica in una fascia oraria migliore, solitamente fra le 3 e le 5 del mattino.

Comunque, una volta attivata la risintonizzazione automatica dei canali, il consiglio è quello di effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. In questo modo si predispone già l’apparecchio a ricevere le più recenti modifiche non appena disponibili, all’interno della fascia oraria scelta se è possibile programmare l’operazione automatica.