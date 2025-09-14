Si aggiorna la lista dei canali in streaming sul digitale terrestre (HbbTV)

La lista dei canali in streaming, disponibili gratuitamente sul digitale terrestre, si è aggiornata proprio in questi giorni. Effettua adesso una ricerca automatica dei canali se il tuo televisore o decoder è compatibile con la tecnologia HbbTV. In questo modo ti assicuri tutti i canali nuovi e aggiornati sul tuo apparecchio.

Digitale Terrestre: la lista dei canali in streaming aggiornata

Diversamente dai canali radiotelevisivi, quelli in streaming sul digitale terrestre richiedono un televisore o decoder connesso a internet e compatibile con la più recente tecnologia HbbTV. Dai un’occhiata alla lista completa aggiornata proprio in questi giorni e regolarmente pubblicata dai nostri colleghi di Digital Forum.