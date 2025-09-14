Si aggiorna la lista dei canali in streaming sul digitale terrestre (HbbTV)

La lista dei canali in streaming, disponibili gratuitamente sul digitale terrestre, si è aggiornata proprio in questi giorni. Effettua adesso una ricerca automatica dei canali se il tuo televisore o decoder è compatibile con la tecnologia HbbTV. In questo modo ti assicuri tutti i canali nuovi e aggiornati sul tuo apparecchio.
Digitale Terrestre: la lista dei canali in streaming aggiornata
Diversamente dai canali radiotelevisivi, quelli in streaming sul digitale terrestre richiedono un televisore o decoder connesso a internet e compatibile con la più recente tecnologia HbbTV. Dai un’occhiata alla lista completa aggiornata proprio in questi giorni e regolarmente pubblicata dai nostri colleghi di Digital Forum.
- HbbTV Rai (DTT + SAT):
Tramite RaiPlay è possibile vedere molti contenuti ondemand. Inoltre è possibile seguire i canali Rai in diretta streaming in HD. Alcuni di questi in esclusiva su RaiPlay:
In determinate occasioni è possibile seguire i canali:
Rai Play
Rai Play 2
Rai Play 3
- Rai TV+ (freccia su)
Rai Play (tasto blu)
Tramite Rai TV+ è possibile seguire in streaming i canali Rai non ricevibili sul digitale terrestre, compreso Rai 4K.
- * Solo sul Digitale Terrestre
* Attivo solo in determinate occasioni con uno o più canali.
- HbbTV Mediaset DTT:
Tramite MediasetPlay è possibile vedere molti contenuti ondemand. E’ anche presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Inoltre è possibile seguire in diretta streaming alcuni canali:
VIRGIN RADIO TV
RADIO MONTE CARLO TV
- HbbTV Mediaset SAT:
Tramite MediasetPlay è possibile vedere molti contenuti ondemand. E’ anche presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Inoltre è possibile seguire in diretta streaming alcuni canali:
RADIO 105 TV
R101 TV
- HbbTV LA7 (DTT):
E’ presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata).
Tramite LA7OnDemand è possibile vedere molti contenuti ondemand.
- HbbTV TV8 (DTT):
Tramite questa applicazione HbbTV, è possibile rivedere dall’inizio il programma attualmente in onda.
E’ anche presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata).
Inoltre è presente l’applicazione HbbTV SkyVideo che permette di rivedere alcuni contenuti ondemand.
- HbbTV Discovery (DTT + SAT):
Applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata).
Inoltre tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire in streaming i vari canali del gruppo e vedere diversi contenuti ondemand!
- HbbTV Cielo (DTT):
Tramite questa applicazione HbbTV, è possibile rivedere dall’inizio il programma attualmente in onda.
E’ anche presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata).
Inoltre è presente l’applicazione HbbTV SkyVideo che permette di rivedere alcuni contenuti ondemand.
- HbbTV LA7d (DTT):
E’ presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata).
Tramite LA7OnDemand è possibile vedere molti contenuti ondemand.
- HbbTV QVC (DTT + SAT):
Tramite QVC+ è possibile vedere alcuni contenuti ondemand.
- HbbTV RTL (DTT + SAT):
Tramite RTL PLAY è possibile vedere molti contenuti ondemand. Inoltre, è possibile seguire in radiovisione (o con solo audio) i seguenti canali:
RTL 102.5 HD
RADIOFRECCIA HD
RADIO ZETA HD
RTL 102.5 DISCO HD
RTL 102.5 TRAFFIC HD
RTL 102.5 BEST HD
RTL 102.5 NAPULE’ HD
RTL 102.5 CALIENTE HD
RTL 102.5 BRO&SIS HD
RTL 102.5 SOCIAL TV HD (tasto verde)
- HbbTV Super! (DTT + SAT):
Tramite questa applicazione HbbTV è possibile rivedere tramite il tasto verde del telecomando, dall’inizio il programma in onda, metterlo in pausa, mandare avanti o indietro e guardare lo streaming del canale in HQ.
- HbbTV Italia 53:
Tramite questa applicazione è possibile vedere il canale in HD Nativo premendo il tasto rosso.
- HbbTV SPORTITALIA (DTT + SAT):
Tramite SiSmart è possibile vedere molti contenuti ondemand. E’ anche presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Inoltre, è possibile seguire diversi canali in eclusiva streaming, e altri canali di editori diversi:
SI HD
SI SOLO CALCIO HD
PRIMAVERA TV
BIKE HD
SPORT OUTDOOR TV HD
- HbbTV iL61:
Parte uno spot pubblicitario.
- HbbTV DONNA SPORT TV (DONNA TV):
Parte uno spot pubblicitario.
- HbbTV SUPERTENNIS:
Tramite l’applicazione HbbTV è possibile seguire diversi canali di SuperTennis Plus e rivedere alcuni contenuti ondemand.
- HbbTV ALMA TV:
Parte uno spot pubblicitario.
- HbbTV BOM CHANNEL:
Tramite questa applicazione è possibile seguire in streaming diversi canali, così suddivisi:
Tasto Rosso – Self TV:
Live HD TV:
BOM Channel
Italian Horse Television
Salute24
News TV:
Euro TV
Zerouno TV News
XCapital
Family TV:
SuperSix
IuniorTV
Radiovisione:
Zerouno TV Music
Radio Calima
Tasto Verde:
La Grande Italia
Tasto Giallo:
3NGINE RADIO
Tasto Blu:
Vuoto
- HbbTV Rai 4K:
Si avvia in automatico lo streaming 4K Ultra HD HDR di Rai 4K
- HbbTV Italia 121:
Tramite questa applicazione è possibile vedere il canale in HQ premendo il tasto rosso.
- HbbTV CANALE 122:
Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire in streaming i canali del gruppo e visualizzare diversi contenuti ondemand.
- HbbTV Italia Channel:
Tramite questa applicazione è possibile vedere il canale in HQ premendo il tasto rosso o il tasto freccia in su.
- HbbTV Arte Italia 124:
Tramite questa applicazione è possibile vedere il canale in HQ premendo il tasto rosso.
- HbbTV Arte Italia 125:
Tramite questa applicazione è possibile vedere il canale in HQ premendo il tasto rosso.
- HbbTV Italia 126:
Tramite questa applicazione è possibile vedere il canale in HQ premendo il tasto rosso.
- HbbTV Italia 127:
Tramite questa applicazione è possibile vedere il canale in HQ premendo il tasto rosso.
- HbbTV ArteInvestimenti:
Tramite questa applicazione HbbTV oltre che lo streaming del canale in HD è possibile vedere altri contenuti e altri canali:
- HbbTV Italia 134:
Tramite questa applicazione è possibile vedere il canale in HQ premendo il tasto rosso.
- HbbTV Italia 135:
Tramite questa applicazione è possibile vedere il canale in HQ premendo il tasto rosso.
- HbbTV Italia 136:
Tramite questa applicazione è possibile vedere il canale in HQ premendo il tasto rosso.
- HbbTV TELECAMPIONE:
Tramite il tasto rosso del telecomando è disponibile lo streaming in HD di Telecampione:
- HbbTV FASCINO TV:
Tramite questa applicazione è possibile seguire diversi canali così suddivisi:
Tasto Rosso:
Radio Vacri TV
Motosport
Telecomunicare
FASCINO TV DIEGO
FASCINO TV CORRADO
FASCINO TV ROBERTO
FASCINO TV Walter
Tasto Verde:
Donnashopping TV
Tasto Giallo:
Is Good For You
Tasto Blu:
70-80.it
- HbbTV Radio Kiss Kiss TV:
Tramite questa applicazione HbbTV è possibile ascoltarea alcune emittenti radiofoniche tematiche e vedere diversi contenuti ondemand.
- HbbTV CANALE 163:
Tramite questa applicazione HbbTV si avvia lo streaming del canale Odeon 24.
- HbbTV CANALE 165:
Applicazione HbbTV silenziosa.
- HbbTV ORLER TV:
Tramite il tasto rosso del telecomando è disponibile lo streaming in HQ di Orler TV.
- HbbTV PRIMA FREE:
Tramite questa applicazione oltre a seguire il canale Prima Free in HQ è possibile seguire in streaming diversi canali così suddivisi:
Tasto Rosso:
Radiovisione:
70-80.it
Radio Jukebox TV
Life Gate
Zerouno TV Music
Sanremo TV
Sport TV:
FC Lamezia Terme
Canali TV:
Donnashopping
Teleleonessa
News:
Telespazio
Zerouno TV News
Family:
Prima TV
Primafree HQ
Tasto Verde:
Promo SCT
Tasto Giallo:
AmaTV / AwaTV
Tasto Blu:
Quants TV
- HbbTV RaiPlay:
Parte l’applicazione di RaiPlay.
- HbbTV RaiPlaySound:
Parte l’applicazione di RaiPlaySound.
- HbbTV ITCHANNEL:
Tramite questa applicazione è possibile seguire in streaming diversi canali: LombardiaTV, PianetaSaluteTV, Tango TV, TeleAmbiente e IT Channel.
- HbbTV Radio Roma Network:
Si avvia in automatico lo streaming di RADIO ROMA NETWORK. Inoltre è possibile seguire diversi contenuti ondemand e altri canali come: RADIOROMA NEWS, RADIOROMA TV, RC88, CANALE81 LAZIO, 607080TV HD e STUDIOPIUTV HD.
- HbbTV WELCOME IN:
Si avvia in automatico lo streaming in HQ di Welcome IN.
- HbbTV CANALE 227:
Tramite questa applicazione è possibile seguire in streaming diversi canali: Telecomunicare, SexfactorTV, MotorsportTV, MomentoTV, RadioVacriTV, Mito, TuttoTV, QuadrifoglioTV, Radio Pooh,, Abruzzo a Colori, Ottcast 4K. GlobeTV Channel, Live Events. Promo Shopping.
- HbbTV Terre Euganee Channel:
Si avvia lo streaming in HD di Terre Euganee Channel
- HbbTV CANALE 232:
Parte lo streaming di Radio StudioPiùTV. Inoltre tramite il tasto “freccia in su” è possibile tramite menu ad accedere ad altri contenuti e/o canali: StudioPiùTV, 607080TV, StudioPiùTV Ibiza.
- HbbTV RTL 102.5 CALIENTE:
Si avvia in automatico lo streaming in HD di RTL 102.5 CALIENTE.
- HbbTV CANALE 235:
Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire diversi canali tv/radio: Radio Venezia, Radio Sanremo DAB, RadioCasaSanremo, CasaSanremo .Bazr, HeadyLive (Tutto) suddivisi nelle sezioni:
CANALI TV
RADIO
CINEMA ON DEMAND
NEWS
MUSICA LIVE
- HbbTV FRANCE24:
Si avvia in automatico lo streaming Jump HbbTV di France 24 in HD Nativo.
- HbbTV BABEL:
Si avvia in automatico un menu con la possibilità di scegliere lo streaming di vari canali tra cui: Zapping SAT, Romit TV, Hai Romania!, Top News, Fighters Life, Water Sport WSC (Anita), Go-TV 809 Sky, Arte & Cultura, VideoApp Italy, Mediaser TV, Azzurra TV Italia, Qui Radio Londra TV.
- HbbTV PAROLE DI VITA:
Tramite il tasto rosso del telecomando è possibile seguire in HD lo streaming di Parole di Vita.
- HbbTV Radio 24 TV:
Tramite il tasto rosso del telecomando è possibile seguire lo streaming in HD di Radio 24:
- HbbTV TCI:
Si avvia in automatico lo streaming in HD di TCI.
- HbbTV Momento TV:
Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire i seguenti canali: RTR99TV, Radio Pooh, Motorsport, Momento TV, Telecomunicare, Radio Vacri TV, Mito Channel, Paradiso TV, D’Arte, Studio Media & Films TV Channel, TuttoTV e Globe TV.
- HbbTV Radio Radio TV:
Parte lo streaming di Radio Radio TV HD.
- HbbTV ADNPLAY:
Si avvia un’applicazione con i contenuti ondemand di ADNPLAY, dove è possibile seguire in streaming diversi canali tv e radio! Inoltre sono presenti contenuti ondemand, cataloghi, podcast, news e molto altro ancora! Tra i canali tv/radio sono presenti: RadioJukeBoxTV, ADN24, TelespazioTV, TR TeleRegione Toscana, CalabriaTV, MotoriTV, TeleOne16, GiornaleRadioTV, TurismoTV, LaGrandeItalia, BusinessChannel, RadioRicordiTV, GustoTV, ZerounoTV Music, RadioJukeBox, ItaliaNews24, RadioNews, RadioRicordi, Radio Podcast, RadioNClassic, GiornaleRadio, RadioItalianissima, RadioEnneLamezia, RadioSimpatia, PlayRadio, Hit24.
- HbbTV Maria Vision:
Applicazione HbbTV silenziosa.
- HbbTV OnAir Italia:
Si avvia lo streaming Jump HbbTV del canale Onair Italia.
- HbbTV Gambero Rosso:
Si avvia lo streaming in HD del canale Gambero Rosso.
- HbbTV Urania:
Si avvia lo streaming in HD del canale Urania.
- HbbTV UNO SET:
Si avvia lo streaming in HD di Dr.Palmas TV.
- HbbTV Byoblu:
Tramite questa applicazione è possibile seguire lo streaming del canale in HD e vedere diversi contenuti ondemand.
- HbbTV RDS Social TV:
Tramite questa applicazione HbbTV è possibile interagire tramite i tasti colorati del telecomando per:
– Tasto rosso (Like)
– Tasto verde (Città) -> Meteo e News
– Tasto giallo (Curiosità) -> Artista, Lyrics e Social
– Tasto blu (Videoclip) -> Videoclip musicale in streaming a schermo pieno.
- HbbTV ArteOraTV:
Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire i seguenti canali: ArteOraTV, MotorSport, Telecomunicare, RadioPooh, Momento TV, Quadrifoglio TV, MitoTV, Radio Vacri TV, OTTCast 4K.
- HbbTV CANALE 268:
Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire in streaming i canali: Quadrifoglio TV, Italia Felix TV, MotorSportTV, MomentoTV, TelecomunicareTV, Radio Pooh, Quarocanale, Mj Radio TV, Tele Laser, Tele Pegaso, Globus Television, Enti e Istituzioni TV, Village TV, Napoletani nel Mondo, Tele Futura, Radio Laser, TVA, Antenna3 Toscana, Mito, Valore Impresa TV, Pianeta Imprese – La TV delle PMI, Radio Studio TV, RadioVacriTV, Mito Italia TV, PetManiaTV.
- HbbTV Satisfaction TV:
Si avvia in modalità Jump HbbTV lo streaming HbbTV in HD con audio del canale promozionale.
Tramite il tasto rosso si accede ai contenuti di Fantasfera.
Tramite il tasto verde è possibile accedere al menu interattivo e ai canali dell’offerta pay SCT.
SCT
LIVE CHANNEL
SATISFACTION HD
100X100
IL GRANDE OCCHIO
FILM.
exoticaTV
pinko
- HbbTV My Plus Tv:
Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire gli streaming dei canali: PLUS TV MOTORI e PLUS TV SPORT.
- HbbTV Nexum Channel:
Si avvia in modalità Jump HbbTV lo streaming in HD del canale Nexum Channel. Tramite il tasto rosso si apre un menu dove è possibile scegliere di vedere i seguenti canali: Prime Event – Il cinema in TV (Grandi Spettacoli), X Capital – L’economia del futuro (Finanza e Mercati), Italian Horse TV – Passione in movimento (Passione Ippica), Salute 24 – Il tuo benessere quotidiano (Benessere Oggi) e “Controradio – Vivi controtendenza. Ascolta controradio. (Attualità & Musica).
- HbbTV MADE IN BUSINESS:
Parte lo streaming di Made in Business in HD.
- HbbTV Imprese:
Parte lo streaming di Imprese.
- HbbTV Italian Fishing TV Channel:
Parte lo streaming di Italian Fishing TV Channel in HD.
- HbbTV ARTE E CULTURA:
Parte lo streaming di Arte Atelier in HD.
- HbbTV tivù la guida:
Tramite questa applicazione HbbTV è possibile consultare la Guida TV dei principali canali nazionali.
- HbbTV Rai HD:
Tramite i canali Jump HbbTV dal 501 in su, è possibile seguire i canali Rai in HD, a esclusione di Rai News 24 HD, Rai Movie HD, Rai Sport HD e Rai Scuola HD. Quest’ultimo è raggiungibile solo tramite Rai Play. Gli altri due sono visibili oltre che tramite RaiPlay anche tramite HD lineare sul DTT.
- HbbTV AutoMoto:
Parte lo streaming di AutoMoto in HD:
- HbbTV Radio m2o:
E’ possibile seguire il canale m2oTv in HD ed è possibile vedere e ascoltare altri contenuti tematici.
- HbbTV RTL 102.5 Traffic:
Parte lo streaming di RTL 102.5 TRAFFIC.
- HbbTV RTL 102.5 Best:
Parte lo streaming di RTL 102.5 BEST.
- HbbTV RTL 102.5 Napule’:
Parte lo streaming di RTL 102.5 NAPULE’.
- HbbTV RTL 102.5 Disco:
Parte lo streaming di RTL 102.5 DISCO.
- HbbTV RTL 102.5 Caliente:
Parte lo streaming di RTL 102.5 CALIENTE.
- HbbTV RTL 102.5 Bro&Sis:
Parte lo streaming di RTL 102.5 BRO&SIS.
- HbbTV Radio Margherita Più:
Si avvia in automatico la visual radio dell’emittente radiofonica. Inoltre è possibile seguire: Radio Margherita TV, Radio Arcobaleno, Canzoni Napoletane e Radio Margherita Giovane.
- HbbTV Class CNBC:
Parte lo streaming di CLASS CNBC.
- HbbTV SupersixTV:
Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire i seguenti canali:
Tasto Rosso: SuperSix e altre TV:
SuperSix
IuniorTV
EuroTV
StudioPiùTV
SuperSix Radio
ZerounoTV Music
ZerounoTV News
Medjugorje TV Italia
Radio Medjugorje Italia
RTM
Telemessina
Italiacable
Radio Caserta TV
Tasto Verde: IuniorTV
Tasto Giallo: EuroTV
Tasto Blu: StudioPiùTV
CanaliTV:
111TV
Tele Eubea
Rete TV Italia
Radio N Pompei
Campania TV
Canali Radio:
SuperSix Radio
Lombardia TV Vintage
Radio Madeo
Radio Montestella
Radio Hashtag
Get Up Espana Network N’ Dance!
- HbbTV Class TV Moda:
Parte lo streaming di CLASS TV MODA.
- HbbTV Caccia e Pesca:
Servizio Ondemand a pagamento.
- HbbTV 9Novanta:
Si avvia in modalità Jump HbbTV lo streaming del canale 9Novanta.
