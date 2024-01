Come vedere Djokovic - Sinner in streaming dall'estero

È il momento della sfida più attesa degli Australian Open: alle 4.30 del mattino del 26 gennaio andrà in scena la semifinale del primo Slam dell’anno che vedrà Jannik Sinner impegnato contro Novak Djokovic, vero e proprio dominatore del torneo con dieci successi nella sua lunghissima carriera.

Bisognerà impostare una sveglia, quindi, per sostenere Sinner nel suo tentativo di raggiungere la finale degli Australian Open. Per tutti gli appassionati c’è la possibilità di guardare in streaming Djokovic – Sinner.

Basta collegarsi a DAZN e attivare l’abbonamento Start (a partire da 11,99 euro al mese) in modo da poter seguire anche l’altra semifinale, Medvedev – Zverec, la finale e tutti gli altri contenuti inclusi nella sottoscrizione.

Per guardare Djokovic – Sinner in streaming dall’estero è sempre possibile affidarsi a DAZN ma è necessario attivare una VPN, per poter geolocalizzare il proprio IP ed evitare il blocco geografico all’accesso al servizio. La scelta giusta, in questo momento, è NordVPN.

La VPN, infatti, è disponibile in offerta a partire da 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso entro 30 giorni. Con 2 euro in più al mese, inoltre, è possibile aggiungere 1 TB in cloud e il password manager. I dettagli completi sono disponibili di seguito.

Guardare Djokovic – Sinner in streaming all’estero: la procedura completa

Per guardare Djokovic – Sinner in streaming dall’estero è necessario avere due cose:

un abbonamento a DAZN

una VPN; chi non ha una VPN può scaricare subito NordVPN da 3,99 euro al mese

Una volta attivata NordVPN, è sufficiente scaricare l’app sul proprio dispositivo. Dall’applicazione di NordVPN bisognerà poi impostare un server in Italia, in modo da geolocalizzare il proprio IP, spostandolo nel nostro Paese. A questo punto, basterà accedere a DAZN e avviare lo streaming. Il match prenderà il via alle 4.30 del 26 gennaio.

