Come vedere Djokovic-Sinner in streaming dall'estero

Djokovic-Sinner in campo anche agli Australian Open: la sfida si ripete nel primo torneo del Grande Slam per questo 2024, in occasione della semifinale. Puoi vedere la partita in streaming su DAZN, anche se ti trovi all’estero e senza rinunciare alla telecronaca in italiano, semplicemente affidandoti a una soluzione come NordVPN (oggi in forte sconto).

Guarda in streaming dall’estero Djokovic-Sinner

Chi tra il serbo e l’altoatesino uscirà a testa alta dalla sfida affronterà nella finalissima di domenica il vincitore dell’incontro Medvedev-Zverev. Nelle ultime gare, i quarti di finale, hanno superato rispettivamente lo statunitense Fritz in quattro set (7-6, 4-6, 6-2, 6-3) e il russo Rublev in tre set (6-4, 7-6, 6-3). In ogni caso, il match che assegnerà il titolo metterà di fronte due dei più grandi talenti del tennis mondiale.

Il primo incrocio tra i due risale all’aprile 2021, a Monte Carlo, quando il numero uno del ranking vinse senza troppe difficoltà. L’ultimo è invece storia recente, in semifinale di Coppa Davis con la vittoria dell’azzurro, nel singolare e in coppia con Sonego.

Dunque, se ti trovi all’estero, ma non vuoi perdere lo spettacolo della semifinale Djokovic-Sinner agli Australian Open e vuoi vedere la partita con la telecronaca in italiano, ti basta seguire queste istruzioni, semplici e alla portata di tutti.

Aprire l’app di NordVPN (in offerta) sul dispositivo scelto per guardarla;

attivare la connessione a uno dei server italiano messi a disposizione dal servizio;

iniziare lo streaming su DAZN.

Per vedere gli Australian Open in streaming è sufficiente l’abbonamento START di DAZN. È quello che la piattaforma propone con un prezzo da 11,99 euro al mese e che include, tra le altre cose, il basket, il calcio femminile, una selezione di partite NFL, il rugby, la pallavolo e molto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.