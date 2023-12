Ferencvaros-Fiorentina: formazioni e dove vederla in streaming

Ferencvaros-Fiorentina va in scena nella capitale ungherese, per l’ultimo turno del girone di Conference League. È possibile vedere la partita in streaming. Il fischio d’inizio è in programma per giovedì 14 dicembre alle 15:45, nella cornice dello stadio Groupama Arena di Budapest. Si tratta di un impegno che i viola possono affrontare con relativa tranquillità, magari con un occhio già rivolto alla prossima sfida di Serie A, in casa contro il Verona.

Probabili formazioni e streaming di Ferencvaros-Fiorentina

Stesso modulo per i due allenatori, Italiano e Stanković, quest’ultimo una vecchia conoscenza del calcio italiano (con le maglie di Lazio e Inter). Ecco le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz, Makreckis, Abena, Cissé, Ramirez, Abu Fani, Siger, Traoré, Zachariassen, Marquinhos, Varga;

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi, Maxime Lopez, Mandragora, Ikoné, Barak, Sottil, Beltran.

Vuoi vedere la partita? Ti consigliamo lo streaming su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi. La piattaforma è accessibile da tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, televisori e lettori multimediali.

I viola sono già certi della qualificazione, essendo primi nella classifica del gruppo F a 11 punti. Seguono proprio gli ungheresi a quota 9, ai quali basterebbe anche un pareggio per passare. Dietro il Genk (6) e il Cukaricki (0).

La squadra di Italiano parte con il favore del pronostico, ma il divario nei confronti dei padroni di casa non è poi così netto, secondo i bookmaker. Il fattore campo potrebbe fare la differenza.

Grazie all’abbonamento a DAZN è possibile vedere in streaming le partite di Conference League ed Europa League, ma non solo. C’è anche tutta la Serie A, con 10 incontri su 10 trasmessi in diretta per ogni turno di campionato (7 in esclusiva). Scegli la formula più adatta a te tra STANDARD e PLUS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.