Fiorentina-Lazio: formazioni e come vederla in streaming

Fiorentina-Lazio è la partita che chiude la giornata 26 della Serie A. Il pallone inizierà a rotolare sull’erba dello stadio Franchi lunedì 26 febbraio alle ore 20:45, con la possibilità di vederla in streaming su DAZN. Considerando la classifica delle due squadre, si tratta quasi di uno spareggio per rimanere agganciati alla zona Europa.

Probabili formazioni e streaming di Fiorentina-Lazio

Non saranno del match Christensen e Kouamè per i viola, Patric, Rovella e Vecino per i biancocelesti, tutti per infortuni. Sarri deve inoltre rinunciare a Gila per squalifica. Ecco le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Beltran, Ikone; Belotti;

Lazio (3-4-1-2): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Casale, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen.

I tifosi alla ricerca di un modo per vedere la partita in streaming possono contare sulla diretta trasmessa da DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha incaricato Edoardo Testoni della telecronaca e Alessandro Budel del commento tecnico. Il match è trasmesso nella cornice del format Supetele condotto da Pierluigi Pardo.

Come anticipato, le due squadre sono molto vicine in classifica. La Fiorentina è ottava a 38 punti, subito dopo la Lazio che ne ha 40. I padroni di casa tenteranno il sorpasso.

Secondo i bookmaker, i viola partono con il favore del pronostico, soprattutto per il fattore campo. Attenzione per al buon momento di forma dei biancocelesti, che solo pochi giorni fa hanno superato in casa un avversario ostico come il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di Champions League.

