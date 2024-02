Frosinone-Milan: formazioni e come vederla in streaming

Frosinone-Milan va in scena nella cornice dello stadio Benito Stirpe per la giornata 23 di Serie A. È possibile vederla in streaming su DAZN sabato 3 febbraio alle ore 18:00. Si tratta di una sfida importante per entrambe le squadre, impegnate nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi stagionali: da una parte la salvezza, dall’altra la qualificazione in Champions League.

Probabili formazioni e streaming di Frosinone-Milan

Padroni di casa senza Baez, Bonifazi, Kalaj, Lirola, Lusuardi, Marchizza e Oyono, tutti infortunati. Gli ospiti devono invece rinunciare a Caldara, Kalulu, Pogeba, Thiaw e Tomori fermi in infermeria, mentre Chukwueze è ancora impegnato in Coppa d’Africa. Ecco dunque le probabili formazioni che i due allenatori, Di Francesco e Pioli, dovrebbero schierare al fischio d’inizio.

Frosinone (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck;

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders; Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

I tifosi che vogliono vedere la partita lo possono fare in diretta esclusiva streaming su DAZN. La piattaforma ha scelto la voce di Stefano Borghi per la telecronaca e quella di Dario Marcolin al commento tecnico.

Tredicesima posizione in classifica con la prospettiva di raggiungere facilmente la salvezza per il Frosinone, a quota 23 punti, il linea con il proprio obiettivo stagionale. Il Milan è invece al terzo posto con 46 punti, 7 in meno della Juventus seconda alle spalle della capolista Inter.

Troppo differente il tasso tecnico in campo: il pronostico vede favoriti i rossoneri, nonostante la trasferta.

