Genoa-Juventus: formazioni e dove vederla in streaming

Genoa-Juventus è la partita che apre la giornata 16 di Serie A. Si parte venerdì 15 dicembre alle 20:45 con diretta streaming su DAZN. Rossoblu e bianconeri impegnati al Marassi per una gara che dirà molto sulle ambizioni di entrambe le squadre: i padroni di casa per allontanare la zona retrocessione, gli ospiti per puntare alla vetta della classifica.

Probabili formazioni e streaming di Genoa-Juventus

Gilardino deve fare i conti con un solo infortunio, quello di Strootman. Per mister Allegri manca invece solo De Sciglio, senza considerare le squalifiche di Fagioli e Pogba. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Genoa (3-5-2): Martinez, De Winter, Dragusin, Vasquez, Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps, Gudmundsson, Retegui;

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Chiesa.

Se ti stai chiedendo come vedere la partita in streaming, ecco la risposta: è in diretta esclusiva su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Quattordicesima posizione in classifica per i padroni di casa, a 15 punti come il Sassuolo che li segue. Il Grifone farà di tutto per non sfigurare, di fronte al suo pubblico, cercando di agguantare un risultato utile. Secondo posto invece per gli ospiti, a quota 36, a due distanze dall’Inter capolista. Per la Vecchia Signora si tratta di una gara importante, contro alcuni ex bianconeri.

La squadra di Allegri parte con il favore del pronostico. In caso di vittoria, potrebbe approfittare dell’eventuale passo falso dei nerazzurri, impegnati in questo turno all’Olimpico contro la Lazio.

Scegliendo l’abbonamento annuale a DAZN STANDARD si può ottenere un risparmio di 120 euro rispetto alla formula con pagamento mensile. È il piano che include tutte le partite della Serie A in diretta streaming (dieci su dieci per ogni giornata, sette delle quali in esclusiva) e il grande calcio internazionale.

