Come vedere Inter - Atalanta in streaming dall'estero

La Supercoppa Italiana 2025 si preannuncia un evento emozionante. Nella prima semifinale giovedì 2 gennaio 2025 assisteremo a Inter – Atalanta. Le due squadre italiane si sfideranno alle ore 20:00 italiane presso l'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita.

Infatti, la sfida sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5, ma in streaming gratuito su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset. Tuttavia, se sei in viaggio fuori dall’Italia potresti avere problemi ad accedere ai contenuti live di app e sito web. Quindi NordVPN viene in tuo aiuto proprio in questi casi, quando serve aggirare i blocchi regionali dei contenuti.

Installando la sua app multi-device, disponibile sia per dispositivi mobili che per smart TV e chiavette, hai accesso a oltre 6700 server posizionati in 61 paesi di tutto il mondo. Tra questi c’è anche l’Italia. Per vedere Inter – Atalanta in streaming dall’estero devi selezionare un server italiano tra quelli disponibili nella sezione dei server.

Semifinale Inter – Atalanta di Supercoppa Italiana 2025: le analisi

Inter – Atalanta si preannuncia la prima semifinale di Supercoppa Italiana 2025 emozionante e ricca di colpi di scena.

L’Inter, campione d’Italia in carica, arriva alla sfida in ottima forma, avendo vinto le ultime 4 partite tra campionato e Coppa Italia. La squadra di Inzaghi punta al terzo titolo consecutivo in questa competizione.

Anche l’Atalanta, finalista della scorsa Coppa Italia, sta vivendo un periodo eccellente, con una striscia di 12 risultati utili consecutivi in Serie A, tra cui 11 vittorie e 1 pareggio. La Dea cerca il suo primo trionfo in Supercoppa.

Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo giovedì 2 gennaio 2025 all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita.

Inter (3-5-2) : Estate; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

: Estate; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

I bookmaker vedono l'Inter leggermente favorita, ma ci si aspetta una partita equilibrata. Non perderti quindi la semifinale Inter – Atalanta. C'è chi prevede una gara piena di gol, con entrambe le squadre a segno.