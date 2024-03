Come vedere Italia-Ecuador in streaming dall'estero

Domenica 24 marzo, alle 21:00 (ora italiana), l’Italia affronterà in amichevole l’Ecuador alla Red Bull Arena di New York. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

E all’estero? Come è noto, fuori dai confini nazionali i contenuti della piattaforma streaming Rai sono bloccati a causa delle restrizioni geografiche. Una soluzione però esiste: per vedere l’amichevole Italia-Ecuador in streaming dall’estero occorre scaricare l’app RaiPlay e attivare una VPN, il servizio che consente di superare il blocco geografico. Al momento tra le migliori soluzioni segnaliamo NordVPN, punto di riferimento per qualità dello streaming e sicurezza lato utente.

Come guardare all’estero Italia-Ecuador

Ecco i passaggi da seguire per vedere in streaming dall’estero l’amichevole di domenica tra Italia ed Ecuador:

Scarica l’app RaiPlay. Attiva una VPN: il piano di due anni di NordVPN è in promo a 3,69 euro al mese invece di 8,29 euro, con tre mesi extra gratis. Esegui il download dell’app NordVPN sul dispositivo dove intendi seguire il match della Nazionale italiana di calcio. Effettua l’accesso al tuo account tramite le credenziali inserite durante la registrazione. Dalla schermata principale vai alla lista dei server VPN e scegline uno situato in Italia. Attendi che la connessione sia attiva: d’ora in avanti i provider di rete crederanno che sei connesso dall’Italia, in questo modo sbloccherai i contenuti di RaiPlay e di tutte le altre piattaforme streaming a cui sei abbonato. Apri l’app RaiPlay. Seleziona il riquadro della diretta di Rai 1 e goditi la visione dell’incontro.

Puoi seguire le indicazioni riportate qui sopra anche per la prima amichevole della tournée americana dell’Italia: questa sera è in programma Italia-Venezuela, con l’orario d’inizio dell’incontro fissato per le 22:00 (ora italiana). Così come il test contro l’Ecuador, il match sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.