CyberGhost: sconto dell'82% per navigare in anonimato per 2 anni

CyberGhost è la VPN in grado di funzionare con tutti i dispositivi e gli ecosistemi, con cui puoi navigare in anonimato, proteggendo le tue informazioni personali quando ti trovi fuori e sei collegato a reti pubbliche, a soli 2,19€, grazie allo sconto dell’82% con cui acquisti a un prezzo vantaggioso un abbonamento di 2 anni con 2 mesi aggiuntivi in omaggio.

CyberGhost: la VPN più conveniente e sicura per navigare in anonimato

Vuoi poter guardare film e ascoltare musica senza limitazioni di tipo geografico, oppure navigare in anonimato allo scopo di proteggere le tue informazioni quando sei collegato a reti pubbliche? In questo caso necessiti sicuramente di una VPN come quella di CyberGhost, la quale ti consente di avere un’ottima protezione tramite funzionalità crittografiche avanzate, quali AES-256 bit, oltre a funzionalità di sicurezza specifiche, come kill switch e split tunneling, pensate appositamente per lo scopo.

Il tutto senza rinunciare alla velocità: i server utilizzati, presenti in gran numero tramite una rete diffusa in tutto il mondo, sono ottimizzati e pensati per le massime prestazioni, riducendo al minimo le latenze.

CyberGhost non ha alcuna politica di registrazione dei dati: non monitora, condivide né vende informazioni personali, quali cronologia, accesso a server, sessioni e tutto ciò che interessa la tua attività in rete, che per questo motivo rimarrà privata.

Come utilizzare CyberGhost

CyberGhost si distingue per la sua facilità d’uso. Una volta abbonati, basta scaricare il client o l’applicazione relativa per PC, smartphone o tablet. Su PC, eseguita l’installazione, basta aprire il client, quindi effettuare l’accesso e fare clic sul grande tasto “Power” per effettuare la connessione. Puoi anche personalizzare le impostazioni sulla privacy e sulla connessione come meglio credi. La stessa procedura è valida per lo smartphone.

Non lasciare che la tua privacy sia compromessa. Scegli CyberGhost VPN e naviga senza preoccupazioni!