PrivateVPN: facile da configurare a soli 3€ al mese per 3 anni!

PrivateVPN è un servizio facile da impostare, che installi e attivi velocemente per navigare in totale sicurezza e anonimato quando ti trovi fuori nei locali pubblici, oppure per godere dei tuoi contenuti senza limiti. Puoi farlo a soli 2,03€ al mese, grazie all’ultima promo che sconta dell’85% il piano di 36 mesi.

PrivateVPN: veloce e facile da utilizzare

Con PrivateVPN puoi avere delle velocità elevatissime, grazie a server ad alte prestazioni che eliminano fenomeni di buffer e attese lunghe. Puoi navigare, guardare video in HD e scaricare contenuti più rapidamente rispetto alle connessioni non VPN. In questo modo, puoi guardare i tuoi film, o ascoltare la tua musica preferita, senza alcuna interruzione, oltre a navigare rapidamente.

La sicurezza è un livello superiore a tutti gli altri servizi, grazie a una crittografia con cifratura militare a 2048 bit che rende praticamente indecifrabili le tue informazioni personali a terzi. Inoltre, come accade su altri servizi similari, non vengono raccolti dati inerenti ad attività sul web, come le pagine visitate, le connessioni al server e altro. Tutto ciò che riguarda te rimarrà sempre privato.

PrivateVPN è facile da installare e utilizzare: in soli 60 secondi e con un clic sei pronto a navigare in anonimato su computer, smartphone, tablet o router. Supporta la maggior parte degli ecosistemi più diffusi, tra cui Mac, Windows, iOS, Android e Linux. Scegli tra 63 e oltre paesi diversi per collegarti da qualsiasi posizione tu voglia e visionare senza limiti qualsiasi contenuto tramite oltre 200 server sicuri.

Se hai bisogno di supporto, puoi contattare l’assistenza, composta unicamente da tecnici e non da assistenti virtuali, tramite chat o email dalla sezione apposita del sito ufficiale

Hai anche a disposizione una porta TCP/UDP aperta per il torrenting, oltre a una guida apposita in remoto, totalmente gratuita, che ti aiuta nell’installazione e l’impostazione della VPN, nel caso riscontrassi comunque delle difficoltà.