Juventus-Napoli: formazioni e dove vederla in streaming

Juventus-Napoli è la partita che apre la giornata 15 di Serie A, in scena all’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio venerdì 8 dicembre alle ore 20:45 e in diretta su DAZN. È il big match di questo turno, l’ennesimo incrocio tra due squadre protagoniste di una rivalità storica, la prima impegnata di fronte ai propri tifosi con l’obiettivo di proseguire il cammino positivo registrato fin qui, la seconda intenta a risollevarsi da un momento difficile per difendere lo scudetto cucito sulla maglia.

Probabili formazioni e streaming di Juventus-Napoli

Diamo subito uno sguardo alle probabili formazioni che Allegri e Mazzarri dovrebbero schierare dal primo minuto. Tra i bianconeri, dovrebbero tornare titolari capitan Danilo e Locatelli, lasciando dunque in panchina Rugani e Nicolussi Caviglia. Qualche incertezza per Di Lorenzo tra gli azzurri, a causa di un fastidio muscolare.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Chiesa;

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia, Politano.

Come vedere in streaming la partita? Sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La piattaforma ha affidato il racconto del match a un trio d’eccezione: Pierluigi Pardo alla telecronaca, Massimo Ambrosini e Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

La classifica della Serie A vede la Juventus al secondo posto a 33 punti, due soli in meno dell’Inter capolista. Quinta posizione invece per il Napoli, a quota 24, sconfitto in casa proprio dai nerazzurri con un secco 0-3 nell’ultimo turno. Mazzarri dovrà tenere conto anche dell’impegno in Champions League della prossima settimana, allo stadio Maradona contro il Braga.

I bianconeri sono leggermente favoriti dal pronostico dei bookmaker, ma l’ipotesi di un pareggio non è da escludere. Le squadre potrebbero pensare più a non farsi male che a rischiare per vincerla.

Grazie all’offerta in corso è possibile attivare un abbonamento a DAZN STANDARD al prezzo di soli 19.90 euro al mese (per due mesi, sconto 51%). La formula include tutte le partite di Serie A, da vedere in diretta streaming su due dispositivi in contemporanea.

