Juventus-Roma: formazioni e come vederla in streaming

Juventus-Roma è il big match che chiude la giornata 18 di Serie A, l’ultima dell’anno solare e la penultima del girone di andata. Bianconeri e giallorossi in campo all’Allianz Stadium, con diretta streaming esclusiva su DAZN e fischio d’inizio sabato 30 dicembre alle ore 20:45. La direzione della gara è affidata all’arbitro Sozza con Mazzoleni al VAR.

L’incrocio nella parte alta della classifica vede la Vecchia Signora al secondo posto con 40 punti, quattro in meno dell’Inter capolista. Sesta posizione invece per i capitolini a quota 28 e con la prospettiva di agganciare un posto utile per l’accesso diretto alla prossima Champions League in caso di vittoria.

Per chi si sta chiedendo come vedere la partita in streaming, la risposta è una sola: la diretta esclusiva su DAZN con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Dario Marcolin. La trasmissione è ospitata dal format Saturday Night Square.

Out tra i bianconeri Alex Sandro e Kean per infortunio oltre a Cambiaso, Fagioli e Pogba squalificati. I giallorossi devono invece fare a meno di Abraham, Aouar e Smalling fermi in infermeria. Scelte quasi obbligate per gli allenatori, due veterani come Allegri e Mourinho. Queste le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz;

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku.

Secondo i bookmaker, il favore del pronostico è dalla parte dei padroni di casa. Attenzione però agli ospiti, reduci dalla bella vittoria contro il Napoli.

Chi sceglie di attivare l’abbonamento a DAZN può vivere le emozioni della Serie A in streaming, con la copertura completa di tutte le partite. Ogni turno di campionato ce ne sono dieci su dieci, sette delle quali disponibili esclusivamente sulla piattaforma.

