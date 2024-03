Come vedere la puntata 130 de Il Paradiso delle Signore 8 in streaming dall'estero

Oggi, martedì 19 marzo, andrà in onda la puntata numero 130 de Il Paradiso delle Signore 8. Il nuovo episodio sarà visibile su Rai 1 alle ore 16:00 e in streaming su RaiPlay.

E all’estero? Fuori dall’Italia purtroppo i contenuti di RaiPlay sono bloccati a causa delle restrizioni geografiche. Ad ogni modo, esiste una soluzione: per vedere la puntata 130 dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore occorre scaricare l’app RaiPlay e attivare una VPN. Al momento la migliore è NordVPN, sia in termini di qualità dello streaming che in fatto di sicurezza online: il piano di due anni è in offerta a 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro, con la possibilità di offrire 3 mesi gratis a un amico.

Come vedere la puntata del 19 marzo de Il Paradiso delle Signore 8 all’estero

La visione in streaming dall’estero della puntata di oggi de Il Paradiso delle Signore richiede il download dell’app RaiPlay e l’attivazione di una VPN.

La scelta migliore è affidarsi a NordVPN, punto di riferimento del settore grazie a una velocità di connessione il doppio più veloce rispetto alla concorrenza e funzionalità per la sicurezza avanzate come Threat Protection, protocollo WireGuard e ferrea politica no-logs.

In questi giorni è attiva una promozione che consente di sottoscrivere il piano di due anni a soli 3,99 euro al mese, con in più tre mesi extra gratuiti da regalare a una persona cara.

Dopo aver completato l’attivazione, scarica l’app NordVPN ed effettua l’accesso all’account con le tue credenziali. Dalla schermata principale seleziona poi un server VPN posizionato in Italia, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese: quando la connessione sarà attiva, riuscirai a sbloccare la visione di tutti i contenuti bloccati su RaiPlay e le altre piattaforme streaming.

Ora non ti resta dunque che aprire l’app RaiPlay e selezionare il riquadro della diretta di Rai 1 o quello dedicato a Il Paradiso delle Signore 8.