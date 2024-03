Come vedere la semifinale di The Voice Senior in streaming dall'estero

Questa sera andrà in onda su Rai 1 la semifinale di The Voice Senior, il talent show riservato ai cantanti over 60 e condotto da Antonella Clerici. La puntata sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

E all’estero? Chi si trova fuori dai confini italiani sa che la maggior parte dei contenuti di RaiPlay è bloccata a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete. Esiste però una soluzione: per vedere The Voice Senior in streaming dall’estero occorre scaricare l’app RaiPlay e attivare una VPN, il servizio che consente di superare il blocco geografico simulando una connessione da un altro Paese. E una delle migliori VPN oggi disponibili è NordVPN, in queste ore protagonista di una promo con sconti fino al 71%.

The Voice Senior, la semifinale: come vederla in streaming dall’estero

Ecco i passaggi da seguire per vedere la semifinale di The Voice Senior su RaiPlay dall’estero:

Scarica l’app RaiPlay sul dispositivo dove intendi guardare il programma di Antonella Clerici. Attiva NordVPN: il piano di due ore è in offerta lampo a 3,09 euro invece di 8,29 euro, con 3 mesi extra in regalo (ultime ore). Esegui il download dell’app NordVPN. Effettua l’accesso all’account NordVPN. Seleziona uno dei server VPN presenti in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese e superare così il blocco geografico. Apri l’app RaiPlay. Fai tap sul riquadro della diretta di Rai 1 o su quello dedicato alla trasmissione The Voice Senior.

Nella semifinale di questa sera i 24 concorrenti rimasti in gara si contenderanno l’accesso alla finalissima. Fondamentali per loro saranno i voti del pubblico e della giuria, quest’ultima composta da Arisa, Loredana Berté, Clementino e Gigi D’Alessio. Nel corso della semifinale i coach si esibiranno insieme ai propri talenti in duetti in cui canteranno i loro successi più famosi, per una puntata che ben presto si trasformerà nella festa della musica.