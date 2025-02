Come vedere la terza serata di Sanremo 2025 in streaming dall'estero

La terza serata del Festival di Sanremo 2025 è in programma oggi, 13 febbraio 2025, a partire dalle 20:35. Alla conduzione, accanto a Carlo Conti, ci saranno Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Nel corso della serata ci sarà l’esibizione della metà dei cantanti in gara (l’altra metà si è già esibita ieri) ed è prevista la presenza anche di tanti ospiti.

Come sempre, il Festival sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1 oltre che su Rai 4K (sia sul digitale terrestre che su tivùsat). In più, è prevista la diretta streaming su RaiPlay dove è anche possibile guardare l’evento in differita.

Per chi si trova all’estero c’è la possibilità di accedere a Rai Play dalle 20 alle 3, con la disattivazione del blocco geografico applicato dalla Rai. Nelle altre fasce orarie, ad esempio per vedere in differita l’evento, sarà necessario utilizzare una VPN, scegliendo un server italiano.

Sanremo 2025: il programma della 3° serata

La terza serata di Sanremo 2025 sarà condotta da Carlo Conti, Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Nel corso della serata ci saranno vari super ospiti come i Duran Duran, con Victoria De Angelis, Edoardo Bennato, Dario D’ambrosi e gli attori del Teatro Patologico

Da notare che Iva Zanicchi riceverà un premio alla carriera e si esibirà con alcune sue canzoni. Per quanto riguarda la gara, è prevista l’esibizione della seconda metà dei cantanti, ovvero di chi non si è esibito ieri, e ci sarà spazio anche per la finale delle Nuove Proposte.

Sanremo 2025: la top 5 della seconda serata