Come vedere l'Amica Geniale dall'estero

L’Amica Geniale è una dei programmi TV, anzi, il programma TV italiano, prodotto da HBO, Rai Fiction e TIMVISION, più seguito in tutto in tutto il mondo. Tra i tanti ovviamente, gli utenti italiani sono quelli più interessati e appassionati, non solo quelli che effettivamente si trovano in Italia, ma anche quelli che, per un motivo o per un altro, si ritrovano all’estero. Proprio per questo motivo, oggi andremo a vedere in che modo seguire la suddetta serie TV dall’estero, sfruttando semplicemente l’applicazione o il sito Web di RaiPlay e la piattaforma VPN di atlasVPN, ora disponibile con uno sconto dell’82% sul piano triennale.

L’Amica Geniale in streaming dall’estero con l’app di RaiPlay

Come avrete quindi capito dall’introduzione, il programma TV L’Amica Geniale (in particolare la terza stagione) è attualmente disponibile sulla piattaforma streaming di RaiPlay in Italia, la quale, per ovvi motivi, non risulta essere accessibile da alcuni Stati. Qualora vi trovaste in uno dei Paesi non supportati dal suddetto servizio, potrete comunque seguire il programma, sfruttando però una VPN.

Chi utilizza servizi di questo tipo da tempo, sa infatti che uno dei principali vantaggi sta nella possibilità di poter sfruttare uno dei tantissimi server disponibili in tutto il mondo, per far credere al dispositivo utilizzato di trovarsi in un Paese diverso. Lo stesso ovviamente vale nel caso in cui ci si trovi all’estero e ci si voglia connettere ad un server italiano, ovvero proprio ciò che faremo oggi.

Dopo aver scaricato infatti l’applicazione di atlasVPN e aver richiesto un abbonamento, ricordiamo lo sconto dell’82% sul piano triennale, basterà infatti avviarla, accedere con il proprio account, selezionare il server italiano tra quelli a disposizione e attivare la VPN con il tasto di accensione. A questo punto, aprendo l’app di RaiPlay, sarà subito possibile riprodurre qualunque contenuto disponibile in maniera gratuita, poiché il servizio capirà che il dispositivo sarà connesso dall’Italia.

Ricordiamo inoltre che L’amica Geniale è disponibile per la riproduzione anche sulla piattaforma TIMVISION e che gli stessi passaggi varranno anche per quest’ultimo servizio, così come per tutti le altre piattaforme di streaming. Inoltre, il tutto varrà anche all’inverso e sarà quindi possibile guardare contenuti non disponibili in Italia collegandosi a server esteri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.