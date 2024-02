Lazio-Bayern Monaco: formazioni e come vederla in streaming

Lazio-Bayern Monaco va in scena allo stadio Olimpico per gli ottavi di finale della Champions League: guarda in streaming su Prime Video. La gara prende il via mercoledì 14 febbraio alle ore 21:00. Da qui ricomincia il cammino dei biancocelesti in Europa, con l’ambizione di far bene in casa per poi affrontare la difficile trasferta all’Allianz Arena.

Probabili formazioni e streaming di Lazio-Bayern Monaco

Sarri deve ancora fare a meno dal primo minuto di una pedina importante come Zaccagni, che potrebbe comunque partire dalla panchina e subentrare a gara in corsa. Parecchi infortuni anche per Tuchel. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro;

Bayern Monaco (3-4-2-1): Neuer; Upamecano, Dier, Kim; Mazraoui, Pavlovic, Goretzka, Guerreiro; Sané, Musiala; Kane.

Se ti stai chiedendo come vedere la partita in streaming, la risposta è una sola: in diretta esclusiva su Prime Video. La telecronaca è affidata alla voce esperta di Sandro Piccinini, affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico. In collegamento da bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani. Il collegamento è previsto dalle 19:30 con gli interventi di Massimo Oddo, Luca Toni e Miroslav Klose in compagnia di Giulia Mizzoni.

Nonostante il fattore campo, il pronostico dei bookmaker vede favoriti i bavaresi, stranamente al secondo posto in Bundesliga e reduci dalla sconfitta subita dal Leverkusen (capolista) nell’ultimo turno di campionato. I biancocelesti potrebbero far leva proprio sulle certezze degli avversari minate dal risultato negativo.

Se vuoi vedere Lazio-Bayern Monaco in streaming ti basta un abbonamento Prime attivo. La partita di Champions League è infatti trasmessa in esclusiva della piattaforma di Amazon. Se non l’hai ancora fatto, puoi iniziare subito la prova gratuita e accedere a tutti i vantaggi della sottoscrizione per i prossimi 30 giorni.

