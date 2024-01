Lazio-Lecce: formazioni e come vederla in streaming

Lazio-Lecce è la prima partita del ritorno di Serie A disputata all’ora di pranzo: la puoi vedere in streaming su DAZN con il fischio d’inizio in programma per domenica 14 gennaio alle ore 12:30. Per la giornata 20 del calendario, va in scena all’Olimpico la sfida tra due squadre con obiettivi e prospettive ben differenti in questo campionato.

Probabili formazioni e streaming di Lazio-Lecce

Ancora fuori Immobile tra i biancocelesti, a causa di un infortunio, mentre i giallorossi devono rinunciare a Dermaku e Sansone, senza dimenticare le assenze di Banda, Rafia e Touba, tutti impegnati con le loro nazionali in Coppa d’Africa. Ecco dunque le probabili formazioni che i due allenatori, Sarri e D’Aversa, dovrebbero mandare in campo dal primo minuto.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Anderson, Castellanos, Zaccagni;

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Krstovic, Strefezza.

Con la telecronaca di i Dario Mastroianni e il commento tecnico di Manuel Pasqual, puoi vedere la partita in diretta streaming su DAZN. È la prima sfida casalinga di questo 2024 per i biancocelesti.

Reduce dalla vittoria in Coppa Italia nel derby capitolino contro la Roma, la Lazio è settima in classifica a quota 30 punti, gli stessi dell’Atalanta che la precede: un’eventuale vittoria le consentirebbe di mettere un piede nella zona Champions. Tredicesimo posto invece per il Lecce a 21 punti.

I padroni di casa sono favoriti dal pronostico dei bookmaker.

Sfruttando l’opportunità di abbonarsi a DAZN, si ha accesso a un ampio catalogo di sport in streaming. Non solo si ha la possibilità di vedere tutte le partite della Serie A in diretta, dieci su dieci ogni giornata (sette delle quali in esclusiva), ma anche altri appassionanti eventi, tra i quali gli Australian Open di tennis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.