Come vedere Mediaset Infinity in streaming all'estero SUBITO

Sei fuori dall’Italia per una vacanza o un viaggio di lavoro, e hai provato a collegarti a Mediaset Infinity, tramite sito ufficiale e app, ma ogni volta lo stesso errore: la visione non è supportata a causa di restrizioni geografiche imposte dal provider di rete. Non sai come vedere Mediaset Infinity in streaming all’estero? Non ti preoccupare, in questo articolo ti spieghiamo come fare.

Per aggirare il blocco geografico e guardare i propri contenuti preferiti in onda sulle reti Mediaset è sufficiente attivare un servizio VPN affidabile, veloce e sicuro come ExpressVPN, la migliore VPN per l’Italia, oggi in promo a 6,24 euro al mese per il primo anno anziché 12,12 euro al mese, con 3 mesi extra di servizio gratis.

Come vedere Mediaset Infinity in streaming all’estero con una VPN

Di seguito i passaggi da seguire per vedere Mediaset Infinity in streaming all’estero con una VPN come ExpressVPN in appena 2 minuti:

Collegati alla pagina dedicata all’offerta di ExpressVPN e clicca sul pulsante Scarica ExpressVPN. Nella nuova pagina che si apre seleziona il piano di 12 mesi, inserisci il tuo indirizzo di posta elettronica, seleziona il metodo di pagamento preferito e completa l’ordine. Una volta attivato il servizio, esegui il login con le tue credenziali. Dalla home page di ExpressVPN vai alla lista dei server e collegati a uno tra quelli disponibili in Italia. Ora vai al sito ufficiale di Mediaset Infinity o apri l’app omonima e goditi la visione dei tuoi contenuti preferiti.

Se segui i passaggi qui sopra, risolverai una volta per tutte il blocco geografico che ti impedisce di guardare Mediaset Infinity, e gli altri servizi analoghi, quando sei fuori dall’Italia.

Guarda Mediaset Infinity all’estero con una VPN come ExpressVPN, approfittando della nuova offerta di fine anno che sconta il piano annuale del 50%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.