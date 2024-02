Milan-Atalanta: formazioni e come vederla in streaming

Milan-Atalanta è il big match della giornata 26 di Serie A, in campo a San Siro domenica 25 febbraio alle ore 20:45 con diretta streaming esclusiva su DAZN. Vediamo nel dettaglio come guardare la partita e analizziamone gli aspetti principali, cominciando dalle scelte iniziali dei due tecnici per un posticipo che promette spettacolo.

Probabili formazioni e streaming di Milan-Atalanta

Jovic, dopo la buona prova in settimane nell’impegno di Europa League, è out per squalifica. Pioli deve inoltre rinunciare a Calabria e Pobega per infortuni. Qualche grattacapo anche per Gasperini, senza due pedine importanti come Lookman e Palomino bloccati in infermeria. Ecco le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud;

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere.

Puoi vedere la partita in streaming in diretta esclusiva su DAZN. La telecronaca è di Ricky Buscaglia, il commento tecnico di Marco Parolo. Il match è trasmesso nella cornice della trasmissione Sunday Night Square.

Le due squadre sono vicine in classifica: il Milan è terzo a 52 punti, l’Atalanta è quarta a 45 punti (ma con una gara da recuperare), gli stessi del sorprendente Bologna in quarta posizione. Il distacco è comunque ampio. Tra le due, è la Dea ad aver più bisogno di un risultato utile.

Non è da escludere l’ipotesi di un pareggio, anche se il pronostico dei bookmaker vede leggermente favoriti i rossoneri, anche in virtù del fattore campo e della buona prova registrata in settimana contro il Rennes in Europa League, valsa il passaggio del turno.

