Milan-Sassuolo: formazioni e come vederla in streaming

Milan-Sassuolo accende il sabato pomeriggio di San Siro, con la partita valida per la giornata 18 di Serie A, in scena il 30 dicembre alle ore 18:00 con diretta streaming su DAZN da vedere su tutti i dispositivi. La direzione della gara è affidata al fischietto dell’arbitro Marinelli, al VAR c’è Meraviglia.

Serie A: guarda Milan-Sassuolo in streaming

I rossoneri sono terzi in classifica a 33 punti, con un ampio margine da recuperare nei confronti della coppia di testa (Inter a 44 e Juventus a 40), ma con il sorprendente Bologna subito alle spalle a quota 31. Situazione ben diversa per i neroverdi, quindicesimi a 16 punti e senza vittorie negli ultimi quattro turni.

I tifosi possono vedere la partita in streaming grazie alla diretta trasmessa su DAZN con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Marco Parolo.

Rimane lungo l’elenco degli infortunati indisponibili per mister Pioli: Caldara, Kalulu, Jovic, Musah, Okafor, Pobega, Thiaw e Tomori. Non va molto meglio al collega Dionisi, costretto a rinunciare ad Alvarez, Boloca, Defrel, Obiang, Racic, Vina e Viti. Quasi obbligate le scelte dei titolari: ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheeck, Leao; Giroud;

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pederse, Erlic, Ferrari, Toljan; Thorstvedt, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Rossoneri favoriti dal pronostico, con una quota dei bookmaker piuttosto schiacciante. Sappiamo però bene come i neroverdi siano la loro bestia nera e come, in particolare, Berardi sia andato spesso a segno contro il Diavolo.

