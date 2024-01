Monza-Inter: formazioni e come vederla in streaming

Monza-Inter è da vedere in streaming su DAZN: un derby lombardo per la prima di ritorno della Serie A. Il match, valido per la giornata numero 20, va in scena sabato 13 gennaio alle ore 20:45, nella cornice dell’U-Power Stadium (o Brianteo). Una trasferta complicata per la capolista, alle prese con una squadra che ha già dimostrato in più occasioni di saper mettere in difficoltà le big.

Probabili formazioni e streaming di Monza-Inter

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni mandate in campo al fischio d’inizio dai due allenatori, Palladino e Simone Inzaghi. Fuori per infortuni Di Gregorio e Caprari da una parte, Cuadrado dall’altra.

Monza (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, Valentin Carboni; Mota Carvalho;

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Per chi si sta chiedendo come vedere la partita in streaming, ecco la risposta: in diretta su DAZN con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Alessandro Budel.

Undicesimo posto in classifica per i padroni di casa, a 25 punti, reduci dalla vittoria esterna contro il Frosinone. Di fronte al loro pubblico, dovranno affrontare la capolista, prima a 48 punti, campione d’inverno e determinata a mantenere la prima posizione, nonostante la rincorsa della Juventus a sole due lunghezze di distanza.

Sono proprio i nerazzurri i favoriti dal pronostico, nonostante le difficoltà incontrate nell’ultimo match a San Siro contro il Verona, chiuso non senza polemiche sull’arbitraggio.

Scegliendo di sottoscrivere l’abbonamento a DAZN, ci si garantisce l’accesso a un ricco catalogo di sport in streaming. Oltre alla copertura completa in diretta di tutte le partite della Serie A, dieci su dieci ogni giornata (sette delle quali in esclusiva), si ha la possibilità di seguire numerosi altri eventi sportivi, tra cui gli Australian Open di tennis che stanno per prendere il via.

