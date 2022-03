Come vedere la MotoGP 2022 con una VPN

Da quest’anno la MotoGP viene trasmessa su Sky, quindi è necessario sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma satellitare. In alternativa c’è lo streaming di NOW, soluzione sicuramente più economica. Gli utenti italiani che si trovano all’estero, ma non in un paese europeo, devono usare una VPN per accedere al servizio. Tra quelle migliori sul mercato c’è NordVPN, attualmente disponibile con uno sconto del 71%.

Vedere il MotoGP con NordVPN

Il prossimo appuntamento della MotoGP 2022 sarà il Pertamina Grand Prix of Indonesia del 20 marzo. Nella pagina dell’assistenza è scritto che l’utente può guardare i programmi preferiti quando si trova temporaneamente in uno dei paesi dell’Unione europea, oltre che in Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Il servizio NOW garantisce la portabilità transfrontaliera per i clienti con pass attivi e stabilmente residenti in Italia.

L’accesso viene invece bloccato se l’utente si trova, ad esempio, nel Regno Unito. L’unica soluzione è quindi utilizzare una VPN che permette di accedere al servizio attraverso un server posizionato in Italia. Il vero indirizzo IP del dispositivo, assegnato dal provider Internet, viene mascherato e NOW vedrà l’indirizzo IP italiano assegnato dal server della VPN.

Per la visione ottimale è tuttavia necessario uno streaming senza interruzioni. NordVPN è una delle migliori soluzioni sul mercato, in quanto garantisce assenza di buffering, prestazioni elevate e sicurezza, grazie alla tecnologia SmartPlay.

NordVPN supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV, Amazon Fire TV Stick, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Raspberry Pi, Chromebook, Chromecast, router e browser (Chrome, Edge e Firefox) tramite estensione. È sufficiente un singolo abbonamento per sei dispositivi in contemporanea. Quindi è possibile accedere a NOW tramite browser, app mobile e Amazon Fire TV Stick.

Sfruttando la promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per due anni a NordVPN, pagando solo 2,99 euro/mese (sconto del 71%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay e varie criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.