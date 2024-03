A Indian Wells è in programma la seconda e ultima giornata di ottavi di finale. Questa sera sul campo 2 si affronteranno Luca Nardi e Tommy Paul, reduci rispettivamente dai successi contro Djokovic e Humbert. Il match sarà visibile in streaming su NOW con il pass Sport, al momento in promo a 9,99 euro al mese per 12 mesi.

Purtroppo i contenuti di NOW fuori dall’Italia sono bloccati, a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete. Per questo motivo, per vedere Nardi-Paul in streaming dall’estero occorre sottoscrivere il pass Sport di NOW e attivare una VPN. Se si vuole ottenere la migliore esperienza streaming, la soluzione ideale è NordVPN, la VPN numero uno del mercato, oggi disponibile a partire da 3,99 euro al mese per due anni.

Come vedere Nardi-Paul in streaming dall’estero (Indian Wells)

La visione dall’estero dell’ottavo di finale di Indian Wells tra Nardi e Paul richiede la sottoscrizione del pass Sport di NOW e l’attivazione di una VPN.

Il pass Sport di NOW offre l’accesso all’intera programmazione sportiva di Sky: tutti i tornei ATP e WTA, più lo slam Wimbledon in esclusiva, per quanto riguarda il tennis; sul fronte motori include tutte le gare di Formula 1 e MotoGP; per gli amanti del calcio, oltre a tutta la Serie B, Serie C e tre partite a turno di Serie A, comprende una selezione delle migliori partite di Premier League, Bundlesliga e Ligue 1, più le tre coppe europee UEFA (Champions League, Europa League e Conference League).

Per quanto riguarda invece il servizio VPN, al momento la migliore soluzione è garantita da NordVPN: il piano di due anni è in offerta a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con in più 3 mesi extra da regalare a un proprio amico.

Completata la sottoscrizione, è sufficiente scaricare l’app NordVPN sul dispositivo dove si vuole guardare la partita del Masters 1000 di Indian Wells, dopodiché occorre selezionare uno dei server VPN posizionati in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese e superare così il blocco geografico.

Ora non resta che aprire l’app NOW e godersi la diretta streaming di Nardi-Paul a Indian Wells. Vi ricordiamo che l’incontro avrà inizio non prima delle 20:20 (ora italiana).