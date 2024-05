Catanzaro-Cremonese (playoff Serie B): dove vederla in streaming

Dopo l’andata della prima semifinale, che ha visto il Venezia imporsi sul campo del Palermo per 1-0 ipotecando così il passaggio in finale, tocca adesso a Catanzaro e Cremonese scendere in campo per i playoff di Serie B.

I padroni di casa hanno eliminato, in un finale al cardiopalma, il Brescia e adesso puntano a ripetersi contro una squadra che punta all’immediato ritorno nella massima categoria del calcio italiano dopo la retrocessione dello scorso anno. La partita si giocherà alle ore 20.30 e potrai vederla in diretta streaming su NOW con il pass Sport.

Catanzaro-Cremonese: pronostico e regolamento dei playoff

Il pronostico dei bookmakers dà per favoriti gli ospiti che non solo arrivano a questa sfida più riposati avendo saltato il turno preliminare in virtù del quarto posto ottenuto in campionato (il Catanzaro invece ha giocato solo sabato), ma sulla carta dispongono della squadra più attrezzata per il ritorno in Serie A.

I calabresi sono stati però invece un’autentica sorpresa di questo campionato e non vogliono certo fermarsi qua, accarezzando il sogno una promozione nella massima serie che manca ormai da troppo tempo.

Cosa dice però il regolamento? Alla partita di andata di oggi seguirà il ritorno in terra lombarda questo sabato: la squadra che tra le due partite avrà segnato il maggior numero di gol sfiderà in finale la vincente tra Venezia a Palermo.

In caso di parità, tuttavia, sarà la Cremonese a strappare il pass per il prossimo e decisivo turno in virtù della miglior posizione in classifica. Non sono previsti tempi supplementari e rigori: si giocherà sempre nell’arco dei 90 minuti.

Non perderti lo spettacolo dei playoff di Serie B e guarda l’andata tra Catanzaro e Cremonese in diretta streaming su NOW con il pass Sport.