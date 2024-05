VPN per quando viaggi: quanto è economica PrivateVPN?

Mai sentito parlare di come le compagnie aeree e gli hotel ti prendano in giro soltanto perché hai cercato un volo dall’Italia? Se ne sei a conoscenza, non ti sembra il momento di cercare una VPN per quando viaggi? Ti consigliamo PrivateVPN. Se la usi prima di prenotare volo e albergo, vedrai come i prezzi cambiano totalmente, in positivo si intende. Ma questa rete privata virtuale è economica? Scopriamolo.

Risparmia con una VPN per quando viaggi

Rispondendo alla domanda precedente, PrivateVPN costa soltanto 2,08 € al mese, che il prezzo più economico su questo mercato. Adesso hai un mezzo per andare contro alla furbizia delle compagnie aeree e dei gestori d’hotel.

Tutto questo si deve alla possibilità di spostare il tuo IP dove vuoi tu. Così potrai finalmente confrontare i prezzi degli alberghi nella località dove dovresti passare le tue vacanze. PrivateVPN è come il genio della lampada delle favole, perché tira fuori il massimo risparmio.

Non è soltanto per questo che ti serve PrivateVPN. Di solito, questi servizi offrono banda illimitata e la crittografia di livello militare, ma non c’è bisogno di saper decodificare Matrix per usarla. Con sei dispositivi coperti contemporaneamente e server in 63 paesi, hai più opzioni di un catalogo IKEA. Se per caso ti sentissi insoddisfatto (difficile, ma nel caso) c’è il rimborso garantito entro 30 giorni.

Come si installa PrivateVPN? Facilmente. Devi soltanto scaricare il software sul tuo dispositivo e, una volta installata, connetterti a uno dei tantissimi server sparsi per il mondo. Attenzione, però: quando devi prenotare un albergo o un volo, ricordati di cancellare la cronologia del tuo browser.

In conclusione, chi viaggia spesso e vuole risparmiare non ha davvero grandi scuse. Con un budget chiaro di 2,08 € al mese, PrivateVPN è il piacere migliore che puoi fare a te stesso. Questa è la VPN per quando viaggi che fa davvero quello che promette.