Come vedere Nudes in streaming dall'estero

Nudes è la serie Original RaiPlay diretta da Laura Luchetti e interpretata da Nicolas Maupas, Fotinì Peluso e Anna Agio, che racconta il passaggio dall’adolescenza al mondo degli adulti avendo come tema principale il “revenge porn”. La serie è disponibile in esclusiva in streaming su RaiPlay.

E all’estero? Come è noto, fuori dai confini nazionali i contenuti delle piattaforme streaming sono bloccati, compresi quelli di RaiPlay. Esiste però una soluzione: per vedere Nudes in streaming dall’estero occorre scaricare l’app RaiPlay e attivare una VPN, il servizio che consente di sbloccare la visione dei contenuti simulando una connessione da un altro Paese. Tra le migliori VPN oggi disponibili segnaliamo NordVPN, in promo in queste ore a 3,09 euro al mese per due anni.

Nudes: come vedere la serie Original RaiPlay in streaming anche dall’estero

Ecco una guida passo passo per guardare dall’estero su Rai Play la serie Nudes con protagonista Nicolas Maupas:

Esegui il download dell’app RaiPlay e registra un nuovo account gratuito. Attiva NordVPN: nelle ultime ore NordVPN ha lanciato una nuova promo sul piano di due anni, offrendolo a partire da 3,09 euro al mese con sconti fino al 71% e 3 mesi extra di servizio in regalo. Scarica l’app NordVPN sul dispositivo in cui intendi guardare la serie Original RaiPlay. Seleziona uno dei server VPN posizionati in Italia in modo da far credere ai provider di rete nazionali di essere connesso dal nostro Paese: in questo modo supererai le restrizioni geografiche e potrai avere libero accesso a tutti i contenuti delle piattaforme streaming a cui sei registrato o abbonato. Apri l’app RaiPlay e seleziona il riquadro dedicato alla serie con Nicolas Maupas, Fotinì Peluso e Anna Agio.

Va da sé che questa funzionalità puoi sfruttarla anche con i contenuti bloccati delle altre piattaforme streaming a cui sei abbonato.