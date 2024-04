Come vedere Parlarne tra amici in streaming dall'estero

Tra le tante serie televisive disponibili in esclusiva su RaiPlay, segnaliamo la presenza di Parlarne tra amici (titolo originale Conversations with friends). Diretta da Lenny Abrahamson e Leanne Welham e ispirata all’omonimo bestseller dell’autrice Sally Rooney, racconta la storia di due studentesse universitarie, Frances e Bobbi, che dopo aver conosciuto Nick e Melissa (marito e moglie), instaurono con loro una relazione da una parte complicata e dall’altra intensa. Gli interpreti sono Alison Oliver, Sasha Lane, Joe Alwyn e Jemina Kirke.

Se sei all’estero, purtroppo, ti sarai accorto che la maggior parte dei contenuti di RaiPlay e delle altre piattaforme streaming è bloccata. Devi sapere però che esiste una soluzione: per vedere Parlarne tra amici (Conversations with friends) in streaming dall’estero occorre scaricare l’app RaiPlay e attivare una VPN. Al momento la migliore soluzione è rappresentata da NordVPN, punto di riferimento nel settore, e in queste ore in offerta a 3,69 euro al mese per i primi due anni più 3 mesi extra di servizio in regalo.

Parlarne tra amici (Conversations with friends): come vederla in streaming su RaiPlay anche dall’estero

Di seguito i passaggi da completare per riuscire a vedere Conversations with friends su RaiPlay all’estero:

Scarica l’app RaiPlay disponibile gratis su Android e iOS. Attiva una VPN: in queste ore il piano di due anni di NordVPN è in offerta a 3,69 euro al mese per 24 mesi anziché 8,29 euro, con tre mesi extra di servizio gratis. Scarica l’app NordVPN disponibile al download gratuito su smartphone Android e iPhone. Connettiti a un server VPN in Italia così da far credere ai provider di rete di essere connesso dal nostro Paese e sbloccare in automatico tutti i contenuti.

Adesso non ti resta che aprire l’app RaiPlay, digitare il nome originale della serie tv irlandese Conversations with friends e avviare la riproduzione video.