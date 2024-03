Come vedere Pomeriggio Cinque in streaming dall'estero

Se ti trovi all’estero e vuoi vedere Pomeriggio Cinque in streaming, non devi far altro che connetterti alla piattaforma Mediaset Infinity, che trasmette il programma in diretta e on demand, dopo aver attivato il collegamento a un server italiano di NordVPN (oggi in forte sconto).

Pomeriggio Cinque in streaming dall’estero: fai così

Condotto da Myrta Merlino, è giunto alla sua sedicesima edizione. Va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 17:00 alle 18:45. In passato, per circa 15 anni, la conduzione è stata affidata a Barbara D’Urso. È tra i più apprezzati dal pubblico italiano in quella fascia oraria. Tratta di attualità e costume. Tra gli opinionisti che intervengono con maggiore frequenza ci sono Rita dalla Chiesa, Vittorio Sgarbi, Cesara Buonamici, Giuseppe Brindisi, Vladimir Luxuria, Claudio Amendola, Enrica Bonaccorti, Alba Parietti, Alessandro Cecchi Paone, Hoara Borselli, Jo Squillo, Veronica Pivetti, Aldo Cazzullo e Giancarlo Magalli.

Ecco i pochi e semplici passi da seguire per vedere tutte le puntate di Pomeriggio Cinque in streaming dall’estero, in diretta oppure on-demand, recuperando quelle già trasmesse.

Apri l’applicazione di NordVPN (in offerta) sul dispositivo che vuoi utilizzare per guardare il programma (smartphone, tablet, computer o altro);

collegati a uno dei server italiani proposti dal servizio, così da ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese;

apri il sito o l’applicazione di Mediaset Infinity per iniziare lo streaming di Pomeriggio Cinque.

