Roma-Atalanta: formazioni e come vederla in streaming

Roma-Atalanta è il big match che chiude la giornata 19 di Serie A, l’ultima del girone di andata. Con fischio d’inizio in programma domenica 7 gennaio alle ore 20:45 e possibilità di vedere il posticipo in streaming su DAZN, la partita in scena allo stadio Olimpico della capitale dirà molto sulle prospettive e sulle ambizioni delle due squadre.

Serie A: guarda Roma-Atalanta in streaming

Conti alla mano, si tratta quasi di uno spareggio per l’accesso diretto alle prossime coppe europee. I giallorossi sono settimi a 28 punti (gli stessi del Napoli che li segue), i nerazzurri sesti a 29 punti. Giunte al giro di boa, le due squadre navigano nella parte medio-alta della classifica, pagando però lo scotto di qualche prestazione al di sotto delle aspettative. Ricordiamo che sono entrambe protagoniste in Europa League, fresche di qualificazione alla fase di eliminazione diretta.

Per vedere la partita in streaming c’è un solo modo: la diretta esclusiva su DAZN. La telecronaca è di Edoardo Testoni, il commento tecnico di Alessandro Budel. Il match è ospitato dal format Sunday Night Square condotto da Marco Cattaneo, in questa occasione in compagnia di Andrea Stramaccioni, Stefano Borghi e Davide Bernardi.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Mourinho e Gasperini, veterani della panchina, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku;

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere.

La paura di scoprirsi potrebbe dar vita a un incontro piuttosto equilibrato: il pronostico dei bookmaker vede leggermente favoriti i padroni di casa, ma l’ipotesi del pareggio non è da escludere.

Entra nel vivo della Serie A con l’abbonamento a DAZN e il suo streaming. Ogni turno di campionato ti offre dieci partite, sette delle quali sono disponibili in esclusiva sulla piattaforma, garantendo così un’esperienza calcistica completa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.