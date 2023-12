Roma-Fiorentina: formazioni e dove vederla in streaming

Roma-Fiorentina è il posticipo domenicale della giornata 15 di Serie A: in campo all’Olimpico il 10 dicembre alle ore 20:45, in streaming su DAZN, la partita mette di fronte due squadre impegnate in Europa e in lotta nelle prime posizioni del tabellone. Diamo uno sguardo ai titolari, al pronostico e a come poterla vedere.

Probabili formazioni e streaming di Roma-Fiorentina

Mourinho e Italiano sono costretti a fare i conti con qualche assenza di troppo per infortuni: sono out Abraham, Kumbulla e Smalling tra i padroni di casa, Castovilli e Dodò tra gli ospiti. Ecco le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola, Dybala, Lukaku;

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Duncan, Arthur, Gonzalez, Bonaventura, Sottil, Beltran.

Per i tifosi giallorossi e quelli viola che vogliono sapere come vedere in streaming la partita, la risposta è una sola: l’esclusiva streaming su DAZN. La piattaforma ha scelto Pierluigi Pardo per la telecronaca e Dario Marcolin per il commento tecnico. Il match è presentato dal programma Sunday Night Square condotto da Marco Cattaneo.

Quarto posto in classifica per la Lupa a 24 punti, gli stessi del Napoli che li segue (prima di questo turno). Sesto posto, invece, per i Gigliati, subito dietro a quota 23. Le due squadre saranno impegnate nelle coppe la prossima settimana: la Roma in Europa League contro lo Sheriff, la Fiorentina in Conference League nella trasferta con il Ferencvaros.

I bookmaker fanno pendere il favore del pronostico dalla parte dei giallorossi, complice soprattutto il fattore campo.

