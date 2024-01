Roma-Verona: formazioni e come vederla in streaming

Roma-Verona non è una partita come tutte le altre: la giornata 21 di Serie A vede tornare in campo De Rossi, questa volta nei panni del nuovo allenatore giallorosso, dopo l’addio a Mourinho. La puoi vedere in streaming su DAZN con fischio d’inizio è in programma per sabato 20 gennaio alle ore 18:00.

Probabili formazioni e streaming di Roma-Verona

Capitan Futuro torna all’Olimpico da mister. Vediamo come imposterà la gara con uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Roma (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Llorente, Huijsen, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku;

Verona (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Doig; Folorunsho, Serdar, Suslov; Mboula, Djuric, Saponara.

Per i tifosi giallorossi e quelli gialloblu che si stanno chiedendo come vedere la partita in streaming, la risposta è una sola: in diretta esclusiva su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha affidato la telecronaca a i Pierluigi Pardo e il commento tecnico ad Andrea Stramaccioni.

Nono posto in classifica a 29 punti per la Roma, senza vittorie negli ultimi tre turni e con un disperato bisogno di vincere per non perdere ulteriore terreno nei confronti delle prime posizioni. Terzultima posizione a 17 punti, invece, per il Verona, che nella scorsa giornata ha però saputo battere l’Empoli al Bentegodi e che, in caso di colpaccio in trasferta, potrebbe lasciarsi alle spalle la zona retrocessione.

Il pronostico dei bookmaker è tutto a favore della squadra ora allenata da De Rossi. Occhio però alle insidie di una gara semplice solo sulla carta per i padroni di casa.

Con l’attivazione di un abbonamento a DAZN si spalancano le porte di un mondo di intrattenimento sportivo in streaming. Non c’è solo la Serie A, con dieci partite su dieci trasmesse in diretta per ogni turno di campionato (sette in esclusiva), ma in queste settimane anche gli Australian Open per chi ama il grande tennis.

